Ničuškin môže trénovať, suspendácia potrvá do polovice novembra

Denver 4. novembra (TASR) - Ruský hokejista Valerij Ničuškin môže začať trénovať s tímom NHL Colorado Avalanche. Dvadsaťdeväťročný útočník však nepomôže svojmu zamestnávateľovi v zápasoch, keďže zostáva v tretej fáze asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Jeho suspendácia potrvá minimálne do polovice novembra.



Ničuškin bol zaradený do asistenčného programu 15. januára. Ten slúži hráčom na pomoc pri liečbe závislostí a pri problémoch s duševným zdravím. Administrátori programu mu povolili pokračovať v tréningu s Avalanche 26. februára, keď vstúpil do fázy následnej starostlivosti. Podľa agentúry AP opätovne porušil podmienky tohto programu a od mája figuruje v tretej fáze bez nároku na mzdu. Jeho zmluva je platná do konca sezóny 2029/30 s priemerným ročným zárobkom približne 6,2 milióna amerických dolárov.



Avalanche trápi početná maródka, čo sa v úvode nového ročníka premietlo aj do výsledkov tímu z Centrálnej divízie. "Lavínam" chýbajú pre zranenia útočníci Ross Colton, Jonathan Drouin, Miles Wood či dlhodobo absentujúci kapitán Gabriel Landeskog. Do zostavy by sa mohol čoskoro vrátiť fínsky útočník Artturi Lehkonen, ktorý sa zotavuje po operácii ramena.