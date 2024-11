NIKÉ LIGA: V súboji domácich Košíc s Trenčínom diváci gól nevideli

Niké liga - 13. kolo:

FC Košice - AS Trenčín 0:0



Rozhodcovia: Gemzický - Vorel, Čajka, ŽK: Zsigmund - Emeka



Košice: Šípoš - Jakubko, Krivák, Varga - Fabiš, Zsigmund (64. Dal. Takáč), Gallovič, dos Santos - Niarchos (80. Jones), Miljanič (80. Medved) - M. Faško

Trenčín: Sláviček - Šefčík (38. Pavek), Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek - Ben Sallam (89. Fiala) - Sunday (89. Bagin), Hájovský (55. Zorič), Bariš, Uchegbu - Donkor (55. Emeka)

Košice 2. novembra (TASR) - Futbalisti FC Košice zaznamenali štvrtú deľbu bodov v tejto sezóne Niké ligy. V sobotnom stretnutí 13. kola remizovali pred domácimi divákmi s hráčmi AS Trenčín 0:0. V tabuľke im patrí piate miesto so 16 bodmi, Trenčín je desiaty a na konte má o štyri body menej.Košičania boli strelecky aktívnejší, no medzi tri žrde trafili len raz. Najbližšie ku gólu boli, keď striedajúci Chinonso Emeka trafil žrď vlastnej brány.