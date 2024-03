Niečo nám chýbalo, povedal Ďatelinka. Bystričania majú po sezóne

Banská Bystrica 24. marca (TASR) – Hokejistom Banskej Bystrice sa v sobotu skončila sezóna. Nezvládli totiž ani štvrtý štvrťfinálový duel play off Tipos extraligy so Spišskou Novou Vsou. Na domácom ľade prehrali 3:6 a celkovo v sérii na zápasy 0:4.



A hoci výsledok hovorí jasnou rečou, jednotlivé priebehy duelov tomu tak nenasvedčujú. V prvom stretnutí na Spiši sa totiž išlo do predĺženia a v druhom otáčali spišské "rysy" duel 92 sekúnd pred koncom tretej tretiny z 1:2. V treťom zápase už pod Urpínom sa opäť rozhodovalo v predĺžení a v štvrtom sa išlo do záverečnej dvadsaťminútovky za stavu 2:3 v neprospech ´baranov´, ktorí tak museli hrať vabank v boji o takzvaný holý život. "Celkom fajn sme začali, dali sme prvý gól, ale súper potom sadol na koňa a my sme to nevedeli nejako ustrážiť. Dostal sa k nám, dával góly. Keď sme inkasovali na 2:5, už to bolo jasné. Náš posledný gól bol iba kozmetický," hodnotil nevydarený štvrtý štvrťfinálový súboj so Spišiakmi kapitán Banskobystričanov Ivan Ďatelinka a k celej nie príliš vydarenej sérii povedal: "Posledné tri zápasy sme mali k výhram veľmi blízko, ale súper našiel vždy cestu, ako nás poraziť. Nám tam niečo chýbalo. Možno nás psychicky zlomil druhý zápas na Spiši, ak by sme ho zvládli, bolo by to iné. Bolo by 1:1 v sérii, potom možno 2:1 pre nás, ak by sme tretí duel vyhrali už doma. Je to však 0:4, to je realita, teraz s tým nič nespravíme. Neostáva mi nič iné, len zagratulovať súperovi a popriať mu v ďalšej sérii veľa šťastia. Spišiaci boli lepší v tejto sérii, bola síce vyrovnaná na priebeh duelov, ale nevedeli sme to pretlačiť, vždy nám niečo chýbalo."



Banskobystričanom sa len veľmi ťažko hodnotí sezóna. Po základnej časti skončili na šiestom mieste, pričom vo štvrťfinále si na Spišiakov verili. Vlani s nimi odohrali sériu až na sedem zápasov, hoci rovnako s neúspešným koncom. "My sme radi, že sme boli v prvej šestke, trošku sme si oddýchli počas kvalifikácie play off a chceli sme sa pripraviť na štvrťfinále. Aj sme sa fajn pripravili, tie zápasy boli vyrovnané, ale vládne smútok. V šatni to nie je nič slávne, lebo chceli sme ísť ďalej. Bohužiaľ, prehrali sme doma, pred domácimi fanúšikmi, čo mrzí najviac. Touto cestou by som sa im chcel poďakovať, pretože nám fandili celú sezónu a boli super. Ďakovačka bola krásna," dodal 41-ročný Ďatelinka, ktorý ešte nevie povedať, či išlo o jeho posledný súťažný zápas v kariére: "Keď som sa vyzliekal, tak som myslel na to, či sa vyzliekam poslednýkrát, ale to ešte neviem povedať, čo ako bude, čo život prinesie."



Banskobystričania vo štvrťfinálovej sérii kvalitnejším Spišiakom príkladne vzdorovali. Hoci mal ich súper z východu republiky kombinačne i strelecky navrch a viac hral s pukom, rozhodovalo sa vždy až v koncovkách jednotlivých duelov. "Proste dačo sme robili zle. Tri zápasy boli síce tesné, no keď sa nám to stane trikrát, tak niekde chyba bola. My sme na to proste neprišli a skončilo to tak, ako to skončilo. My sme zo Spišskej Novej Vsi po dvoch zápasoch odchádzali s tým, že sme boli naozaj veľmi – veľmi blízko minimálne k jednému víťazstvu. V piatok v treťom zápase doma takisto. Je to kruté, ale je to hokej. Niečo sme spravili zle trikrát a bolo 0:3 na zápasy," pustil sa do hodnotenia rodák z Banskej Bystrice a útočník Tomáš Matoušek a k celej sezóne ešte dodal: "Odviedol sa kus práce. Záver základnej časti sme mali naozaj ťažký. V každom zápase išlo o všetko, o tú prvú šestku. Trošku sa tam k nám priklonila šťastena, ktorá mohla nakoniec v týchto troch štvrťfinálových zápasoch odísť. Lebo sprava-zľava sme mali vždy aj skoršiu šancu šestku uhrať, ale prehrali sme v Spišskej, potom prišla šanca, že ak zdoláme Nitru, tak by sme tam mali byť. To, čo nám ten hokej vtedy dal, nám asi vo finále vzal, ale nemôžeme to hádzať na šťastenu. Prehrali sme proste 0:4, čo je naprd."



Matoušeka napriek rýchlemu vypadnutiu vo štvrťfinále milo potešili fanúšikovia na štadióne, ktorí bystrickému mužstvu skandovali aj po štvrtej prehre so Spišiakmi v rade: "Chcel by som im poďakovať, lebo prehrať sériu 0:4 a zožať takéto ovácie, klobúk dole pred nimi. Bolo to naozaj niečo krásne, ďakujem im za to."