Niederreiter nezadržal slzy, Američania spomínali na Gaudreaua

Tím USA oslavuje po víťazstve vo finálovom zápase medzi USA a Švajčiarskom na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švédskom Štokholme v nedeľu 25. mája 2025. Foto: TASR/AP

Švajčiar Kevin Fiala (vľavo) a Američan Alex Vlasic bojujú o puk počas finálového zápasu medzi USA a Švajčiarskom na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švédskom Štokholme v nedeľu 25. mája 2025. Foto: TASR/AP

Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni sleduje puk, ktorý letí do jeho bránky v predĺžení zápasu vo finále Švajčiarsko - USA na MS 2025 v hokeji vo švédskom Štokholme 25. mája 2025. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. mája (TASR) - V poradí 88. majstrovstvá sveta v hokeji priniesli viacero sklamaní, ale z pohľadu slovenských fanúšikov aj radostnú správu. Titul po 65 rokoch získali Američania, tešili sa z neho po zvládnutom finále so Švajčiarskom (1:0 pp). Helvétom sa naopak nepodarilo ani na piaty pokus získať trofej.Slovenskí reprezentanti skončili na 11. mieste, v rebríčku strelných gólov dokonca prekonali negatívny rekord z roku 1998. Presadili sa len deväťkrát, predtým bol ich najhorší výkon 11 gólov. Náplasťou pre slovenský hokej však bolo rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, tá pridelia krajine organizáciu MS v roku 2029.O rok sa elita stretne vo švajčiarskych mestách Fribourg a Zürich. Helvéti mali na dosah to, aby na domácom šampionáte obhajovali titul, ale opäť naň nedosiahli. Útočník Nino Niederreiter po zápase prerušil rozhovor so slzami v očiach: „.“Švajčiari prehrali vo finále aj vlani v Prahe a tiež v ňom nedokázali streliť gól. Čechom podľahli 0:2. „,“ povedal ďalší útočník Sven Andrighetto.Dramatickú zápletku rozmotal Tage Thompson, keď strelou švihom prekonal Leonarda Genoniho po 122 sekundách extračasu. Pre švajčiarskeho brankára nebola náplasťou ani cena pre najužitočnejšieho hráča MS. „.“Švajčiari túžili po titule aj pre Andresa Ambühla. Rekordér v počte štartov na MS (20 účastí - pozn.) oznámil, že po šampionáte ukončí kariéru. Chcel odísť na vrchole, ale rozlúčka je pre neho trpká. „,“ citoval 41-ročného veterána denník Blick.O Ambühlovi hovoril aj tréner Patrick Fischer: „.“Američania mohli o svojom triumfe rozhodnúť už skôr, keď po faule na Franka Nazara mali k dispozícii trestné strieľanie, ale Conor Garland ho nepremenil. Hokejisti zo zámoria patria dlho medzi svetovú špičku, ale v uplynulých 20 rokoch získali len tri bronzy. „,“ citoval portál iihf.com útočníka Drewa O'Connora.Najcennejší kov získali Američania naposledy v roku 1960 v Squaw Valley, majstrovstvá sveta sa vtedy hrali ešte v rámci olympijských hier. „,“ uviedol so smiechom Cutter Gauthier.Po zápase si novopečení majstri sveta spomenuli aj na Johna Gaudreaua. Americký útočník, ktorý USA reprezentoval na MS aj vlani v Ostrave, tragicky zahynul počas uplynulého leta. Kapitán tímu Clayton Keller ešte pred prebratím trofeje na ňu položil práve Gaudreauov dres. „,“ povedal pre nhl.com brankár Jeremy Swayman.