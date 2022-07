Niederreiter podpísal dvojročný kontrakt s Nashvillom

Nashville 22. júla (TASR) - Švajčiarsky hokejový útočník Nino Niederreiter podpísal kontrakt s klubom Nashville Predators. V pozícii neobmedzeného voľného hráča podpísal dvojročnú zmluvu na 8 miliónov dolárov.



Pre 29-ročného útočníka pôjde o štvrté pôsobisko v NHL. V roku 2010 ho draftoval klub New York Islanders v 1. kole z piateho miesta, kde pôsobil do júna 2013, keď ho vymenili do Minnesoty. Posledné štyri ročníky odohral Švajčiar v drese Caroliny Hurricanes. V minulej sezóne nazbieral počas základnej časti 44 bodov (24+20) v 75 zápasoch. "Je to veľmi konkurencieschopný tím, vyznačuje sa fyzickým hokejom. Teraz mám šancu hrať za nich a dúfam, že to dopadne perfektne," povedal Niederreiter pre agentúru AP. V 14 stretnutiach play off Švajčiar pridal ďalších 5 bodov.



Nashville prostredníctvom výmeny získal aj obrancu Ryana McDonougha z Tampy Bay za dvojicu hráčov Philippa Myersa a Granta Mismasha.