Niederreiter podpísal nový trojročný kontrakt s Winnipegom

Winnipeg 4. decembra (TASR) - Švajčiarsky útočník Nino Niederreiter podpísal nový trojročný kontrakt s klubom zámorskej hokejovej NHL Winnipeg Jets. Platiť začne od budúcej sezóny a má hodnotu 12 miliónov amerických dolárov s priemerným ročným platom štyri milióny.



Tridsaťjedenročný krídelník prišiel do Winnipegu vo februári tohto roka výmenou z Nashvillu. V prebiehajúcom ročníku nazbieral 14 bodov (6+8) v 23 stretnutiach. S Jets mu plynul posledný rok platnej zmluvy, po sezóne by sa stal neobmedzeným voľným hráčom.



Niederreitera si z piateho miesta v drafte 2010 vybrali New York Islanders, neskôr si obliekal aj dresy Minnesoty Wild a Caroliny Hurricanes. V 833 dueloch v NHL si pripísal celkovo 423 bodov (211+212). V play off pridal 34 bodov (16+18) v 87 stretnutiach. Informoval portál TSN.