Niekdajší špičkový brankár Bernie Parent zomrel vo veku 80 rokov
Autor TASR
Philadelphia 21. septembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý špičkový hokejový brankár Bernie Parent, ktorý v rokoch 1974 a 1975 získal v drese Philadelphie Flyers dvakrát Stanleyho pohár. Rodáka z Montrealu považujú za jedného z najlepších brankárov všetkých čias.
V NHL odohral spolu 13 ročníkov, okrem Philadephie chytal aj za Boston Bruins a Toronto Maple Leafs. V oboch sezónach, keď s Philadelphiou vybojoval Stanleyho pohár, získal aj Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára a Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. V roku 1984 ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).
