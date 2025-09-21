Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Niekdajší špičkový brankár Bernie Parent zomrel vo veku 80 rokov

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

V roku 1984 ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).

Autor TASR
Philadelphia 21. septembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý špičkový hokejový brankár Bernie Parent, ktorý v rokoch 1974 a 1975 získal v drese Philadelphie Flyers dvakrát Stanleyho pohár. Rodáka z Montrealu považujú za jedného z najlepších brankárov všetkých čias.

V NHL odohral spolu 13 ročníkov, okrem Philadephie chytal aj za Boston Bruins a Toronto Maple Leafs. V oboch sezónach, keď s Philadelphiou vybojoval Stanleyho pohár, získal aj Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára a Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. V roku 1984 ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia