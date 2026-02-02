Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Šport

Niekdajšia vicemajsterka sveta v slalome Bokalová podľahla rakovine

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Bokalová si najväčší úspech v kariére pripísala v roku 1991 na MS v Saalbachu, kde získala striebro v slalome za Vreni Schneiderovou.

Autor TASR
Ľubľana 2. februára (TASR) - Vo veku 58 rokov zomrela bývalá slovinská lyžiarka Nataša Bokalová. Dlhé roky bojovala s rakovinou.

Bokalová si najväčší úspech v kariére pripísala v roku 1991 na MS v Saalbachu, kde získala striebro v slalome za Vreni Schneiderovou. Krátko predtým zaznamenala aj svoj jediný triumf vo Svetovom pohári, a to doma v Kranjskej Gore. Informovala APA.
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka