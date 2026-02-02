< sekcia Šport
Niekdajšia vicemajsterka sveta v slalome Bokalová podľahla rakovine
Bokalová si najväčší úspech v kariére pripísala v roku 1991 na MS v Saalbachu, kde získala striebro v slalome za Vreni Schneiderovou.
Autor TASR
Ľubľana 2. februára (TASR) - Vo veku 58 rokov zomrela bývalá slovinská lyžiarka Nataša Bokalová. Dlhé roky bojovala s rakovinou.
Bokalová si najväčší úspech v kariére pripísala v roku 1991 na MS v Saalbachu, kde získala striebro v slalome za Vreni Schneiderovou. Krátko predtým zaznamenala aj svoj jediný triumf vo Svetovom pohári, a to doma v Kranjskej Gore. Informovala APA.
Bokalová si najväčší úspech v kariére pripísala v roku 1991 na MS v Saalbachu, kde získala striebro v slalome za Vreni Schneiderovou. Krátko predtým zaznamenala aj svoj jediný triumf vo Svetovom pohári, a to doma v Kranjskej Gore. Informovala APA.