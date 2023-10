Niekoľko jazdcov bolo po VC Kataru dehydrovaných, cez preteky zvracali

Dauha 9. októbra (TASR) – Niekoľko automobilových pretekárov skončilo po VC Kataru majstrovstiev sveta formuly 1 v zdravotnom centre. Pre vysoké teploty a vlhkosť boli jazdci dehydrovaní, niektorí navyše počas pretekov zvracali.



"Je to smiešne. Krvný tlak klesal, jednoducho som odpadával. Najmä vo vysokorýchlostných zákrutách s vysokým preťažením. Nevidel som, kam idem, pretože som omdlieval. Teplota bola jednoducho privysoká," citovala Lancea Strolla z Astonu Martin agentúra AFP.



Štart bol na programe o 20.00 h tamojšieho času, no teplota napriek tomu dosahovala 32 stupňov Celzia, vlhkosť bola na úrovni 70 percent. Počas pretekov odstúpil pre zlý fyzický stav Američan Logan Sargeant na Williamse a jeho thajský tímový kolega Alex Albon skončil v zdravotnom centre.



V Katare si zaistil zisk tretieho majstrovského titulu za sebou Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Stačilo mu na to druhé miesto v sobotňajšom šprinte, no formu potvrdil aj v nedeľu, keď zvíťazil pred dvojicou Oscar Piastri a Lando Norris z McLarenu.