Niektoré kluby reagujú s humorom, Wolves sa vyhlásili za majstrov

Londýn 20. apríla (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers sa vyhlásil za šampióna Premier League 2018/2019. V tej sezóne skončil v najvyššej súťaži na siedmom mieste, pričom prvých šesť priečok obsadili tímy, ktoré sa rozhodli zapojiť do Európskej Superligy.



Nový projekt vyvolal vlnu ostrej kritiky a hrozbu tvrdých sankcií, ale niektoré kluby reagujú aj s humorom. "Na triumfálnu jazdu mestom je už asi neskoro," napísali Wolves na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Twitter. "V mene majstrov zo sezóny 2014/2015 by sme vám radi zagratulovali," pridal sa FC Southampton, ktorý takisto skončil na siedmej pozícii za šesticou smerujúcou do Superligy.



Nottingham Forest si pomohol slovami svojho niekdajšieho trénera Briana Clougha. "Mali by sme mať právo hovoriť do toho, akým smerom sa bude uberať naše odvetvie. Zdôrazňujem naše, nie moje, lebo futbal patrí všetkým," vraví v archívnom videu Clough. Momentálne druholigový klub pod jeho vedením v rokoch 1979 a 1980 dosiahol dva triumfy vo vtedajšom Európskom pohári majstrov, dnešnej Lige majstrov. Ako pripomenul portál BBC, je to viac, než majú v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži na konte Chelsea, Manchester City, Tottenham a Arsenal dohromady.