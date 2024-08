Niewiadomá triumfovala na Tour de France žien s náskokom 4 sekúnd

Paríž 18. augusta (TASR) - Poľská cyklistka Katarzyna Niewiadomá sa stala víťazkou Tour de France žien. Rozhodla o tom až záverečná 8. etapa, ktorá vyvrcholila stúpaním na Alpe d'Huez.



Niewiadomá mala v konečnom hodnotení náskok iba štyri sekundy pred druhou Holanďankou Demi Volleringovou, ktorá poslednú etapu vyhrala, no Poľka prišla do cieľa na 4. mieste s mankom 1:01 min a to jej k celkovému triumfu stačilo. "Celá etapa bola ako na horskej dráhe, raz som bola dole a potom hore. Je to šialené," tešila sa v cieli Niewiadomá podľa DPA.