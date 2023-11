Nigéria chce odvolať Peseira po dvoch remízach, no nemá dosť financií

Abuja 20. novembra (TASR) - Nigérijská futbalová federácia (NFF) by podľa člena výkonného výboru Nse Essiena rozviazala zmluvu s trénerom Josem Peseirom, ale nemá dostatok finančných prostriedkov. Tímu nevyšiel pod vedením portugalského kouča úvod africkej časti kvalifikácie o postup na MS 2026, keď v C-skupine remizoval s Lesothom aj Zimbabwe.



"Ak by sme mali peniaze na zaplatenie kompenzácie, chceme s koučom rozviazať zmluvu. Všetci žiadajú prepustenie hlavného trénera. Je nešťastné, že z možných šiestich bodov máme len dva. Sme vo veľmi neistej situácii," povedal Essien podľa agentúry AFP. Peseiro pôsobí na lavičke Nigérie od mája 2022.



Portugalský kormidelník čelí kritike za neuspokojivý štart do kvalifikácie, keď s mužstvom získal len dva body. Jeho najväčší konkurent Juhoafrická republika (JAR) vedie tabuľke "céčka" s troma bodmi a v utorok bude favorit na ihrisku Rwandy. Kvalifikácia bude pokračovať v júni 2024. Hráči Nigérie veria, že sa im podarí znížiť náskok na JAR, keď ich privítajú na domácej pôde. Nigérii sa nepodarilo prebojovať na predchádzajúci svetový šampionát v Katare.



V USA, Kanade a Mexiku sa predstaví prvýkrát v histórii 48 tímov, čo zvýši počet afrických zástupcov z päť na minimálne deväť. Víťazi deviatich šesťčlenných skupín majú istotu účasti na MS. Štyri najlepšie tímy z druhých miest sa dostanú do afrického play off, ten ktorý z neho postúpi, sa predstaví na medzikontinentálnom miniturnaji.