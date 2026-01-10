< sekcia Šport
Nigéria je v semifinále po triumfe 2:0 nad Alžírskom
V boji o postup do finále čaká Nigériu domáce Maroko.
Autor TASR
Rabat 10. januára (TASR) - Futbalisti Nigérie postúpili do semifinále Afrického pohára národov. V sobotňajšom štvrťfinále vyradili Alžírsko po víťazstve 2:0 . O svojom triumfe rozhodli dvoma presnými zásahmi nedlho po zmene strán, v 47. minúte sa presadil kanonier Galatasarayu Istanbul Victor Osimhen a o desať minút na to aj útočník FC Sevilla Akor Adams. V boji o postup do finále čaká Nigériu domáce Maroko.
Africký pohár národov štvrťfinále:
Alžírsko - Nigéria 0:2 (0:0)
Góly: 47. Osimhen, 57. Adams
