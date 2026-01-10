Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Šport

Nigéria je v semifinále po triumfe 2:0 nad Alžírskom

.
Futbalista Nigérie Victor Osimhen (vpravo) sa so spoluhráčmi teší z gólu vo štvrťfinále Afrického pohára národov Alžírsko - Nigéria v Marrakéši v sobotu 10. januára 2026. Foto: TASR/AP

V boji o postup do finále čaká Nigériu domáce Maroko.

Autor TASR
Rabat 10. januára (TASR) - Futbalisti Nigérie postúpili do semifinále Afrického pohára národov. V sobotňajšom štvrťfinále vyradili Alžírsko po víťazstve 2:0 . O svojom triumfe rozhodli dvoma presnými zásahmi nedlho po zmene strán, v 47. minúte sa presadil kanonier Galatasarayu Istanbul Victor Osimhen a o desať minút na to aj útočník FC Sevilla Akor Adams. V boji o postup do finále čaká Nigériu domáce Maroko.

Africký pohár národov štvrťfinále:

Alžírsko - Nigéria 0:2 (0:0)
Góly: 47. Osimhen, 57. Adams
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu