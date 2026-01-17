< sekcia Šport
Nigéria obsadila tretie miesto, Egypt zdolala v rozstrele z 11 m
V riadnom hracom čase i po predĺžení sa zápas skončil bezgólovou remízou.
Autor TASR
Rabat 17. januára (TASR) - Futbalisti Nigérie obsadili na Africkom pohári národov v Maroku tretie miesto. V záverečnom vystúpení na turnaji zdolali Egypt 4:2 po rozstrele z 11 m. V riadnom hracom čase i po predĺžení sa zápas skončil bezgólovou remízou.
Africký pohár národov v Maroku
