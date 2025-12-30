< sekcia Šport
Nigéria ovládla C-skupinu, postúpili aj Tunisko a Tanzánia
Nigéria mala účasť v play off istú už pred zápasom.
Autor TASR
Rabat/Fás 30. decembra (TASR) - Futbalisti Nigérie zdolali na Africkom pohári národov v Maroku (APN) Ugandu 3:1 a v C-skupine tak obsadili prvú priečku s plným počtom bodov. V utorkovom stretnutí v meste Fás im dvomi gólmi pomohol Raphael Onyedika. Nigéria mala účasť v play off istú už pred zápasom.
V druhom utorňajšom stretnutí „céčka“ Tunisko remizovalo v Rabate 1:1 s Tanzániou, vďaka čomu si postrážilo druhú priečku a postúpilo do osemfinále. Do play off sa prebojovala aj Tanzánia, keďže v tabuľke tretích tímov jej patrí postupové 4. miesto a v skupinovej fáze budú v akcii už len tímy nad ňou.
C-skupina:
Uganda - Nigéria 1:3 (0:1)
Góly: 75. Mato - 28. Onuachu, 62. a 67. Onyedika, ČK: 56. Magoola (Uganda)
Tanzánia - Tunisko 1:1 (0:1)
Góly: 48. Salum - 43. Gharbi (z 11 m)
tabuľka:
1. Nigéria 3 3 0 0 8:4 9*
2. Tunisko 3 1 1 1 6:5 4*
3. Tanzánia 3 0 2 1 3:4 2*
4. Uganda 3 0 1 2 3:7 1
* - postup do osemfinále
