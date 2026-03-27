Nigéria zdolala Irán 2:1 v prípravnom stretnutí
Nový Zéland, ktorý sa má s Iránom stretnúť v základnej skupine na svetovom šampionáte, prehral 0:2 s Fínskom.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. marca (TASR) - Futbalisti Rakúska zvíťazili v piatkovom prípravnom stretnutí na MS 2026 na domácej pôde vo Viedni nad Ghanou 5:1. V súboji účastníkov blížiaceho sa svetového šampionátu sa o šesť gólov postaralo šesť rôznych strelcov, pričom rakúsky kapitán Marcel Sabitzer si okrem gólu z penalty pripísal aj dve asistencie. Z gólového debutu v rakúskom drese sa radoval Carney Chukwuemeka.
Estónsko remizovalo s Keňou 1:1 a následne uspelo v rozstrele z 11 m, pričom asistenciu pri jedinom góle Estóncov si pripísal stredopoliar Podbrezovej Kevor Palumets. Čierna Hora si na domácej pôde poradila s Andorrou výsledkom 2:0 a Egypt zvíťazil nad Saudskou Arábiou 4:0.
Irán podľahol Nigérii 1:2 na neutrálnej pôde v Turecku. Nový Zéland, ktorý sa má s Iránom stretnúť v základnej skupine na svetovom šampionáte, prehral 0:2 s Fínskom. Austrália zdolala Kamerun 1:0 a Bulhari nastrieľali reprezentantom Šalamúnových ostrovov až desať gólov (10:2).
prípravné zápasy:
Jordánsko - Kostarika 2:2 (0:0)
Góly: 50. Faisal, 76. Sabra - 84. Alcocer (z 11 m), 90.+1 Madrigal
Saudská Arábia - Egypt 0:4 (0:3)
Góly: 4. Issa, 16. Trezeguet, 44. Zizo, 56. Marmoush
Čierna Hora - Andorra 2:0 (1:0)
Góly: 41. Mugoša (z 11 m), 80. Osmajič
JAR - Panama 1:1 (0:1)
Góly: 48. Appollis - 23. Barcenas
Rakúsko - Ghana 5:1 (1:0)
Góly: 12. Sabitzer (z 11 m), 51. Gregoritsch, 59. Posch, 80. Chukwuemeka, 90.+2 Seiwald - 77. Ayew
Rusko - Nikaragua 3:1 (2:1)
Góly: 3. Sudulajev, 45.+3 Ťjukavin (z 11 m), 83. Golovin - 16. Acevedo, ČK: 47. Reyes (Nikaragua)
Keňa - Estónsko 1:1 (0:1), 4:5 v rozstrele z 11 m
Góly: 51. Ogam - 21. Tammik
Irán - Nigéria 1:2 (0:1)
Góly: 67. Taremi - 6. Simon, 51. Adams
Austrália - Kamerun 1:0 (0:0)
Gól: 85. Bos
Šalamúnove ostrovy - Bulharsko 2:10 (1:5)
Góly: 29. a 70. Le'ai (prvý z 11 m) - 53., 81. a 90.+3 Nikolov, 5. a 45.+2 Petkov, 39. a 44. Krastev, 13. Jordanov (z 11 m), 63. Rusev (z 11 m), 65. Balov
Nový Zéland - Fínsko 0:2 (0:1)
Góly: 25. Pohjanpalo, 85. Oksanen
