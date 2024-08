Nigérijčanka Ofiliová prišla pre chybu o štart na stovke

Paríž 1. augusta (TASR) - Nigérijská reprezentantka v atletike Favour Ofiliová nebude na OH v Paríži štartovať v behu na 100 m. Dvadsaťjedenročná bežkyňa povedala, že Nigérijská atletická federácia (AFN) ju nestihla na túto súťaž včas prihlásiť. Predstaví sa v iných dvoch disciplínach.



"S veľkou ľútosťou oznamujem, že mi bolo povedané, že na týchto olympijských hrách nebudem súťažiť v behu na 100 metrov. Pracovala som štyri roky, aby som získala túto príležitosť. Načo?" napísala Ofiliová na sociálnej sieti. Nie je to jej prvá negatívna skúsenosť, Nigérijčanka sa nezúčastnila na predošlých hrách v Tokiu, pretože jej krajina nesplnila požiadavky na dopingové testovanie športovcov.



Nigérijský minister športu John Enoh uviedol, že bol v kontakte s predstaviteľmi AFN a tí ho ubezpečili, že Ofiliovú zahrnuli do registračných formulárov všetkých troch disciplín. Tie údajne odovzdali Nigérijskému olympijskému výboru.



Ofiliová je národnou šampiónkou s časom 11,06 s a jej osobný rekord 10,93 s by z nej robil jednu z kandidátok na olympijské finále stovky. V Paríži bude súťažiť v behu na 200 m a predstaví sa aj v štafete 4x100 m. Informácie priniesla agentúra AP.