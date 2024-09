Nigérijský útočník Bassey prišiel na hosťovanie do Dunajskej Stredy

Dunajská Streda 7. septembra (TASR) - Nigérijský útočník Fortune Bassey je nová posila futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda. Do tímu účastníka Niké ligy prišiel z Ferencvárosu Budapešť na ročné hosťovanie s následnou opciou na ďalšie dva roky, informoval klubový web.



Dvadsaťpäťročný Bassey hral v minulosti v Česku, kde si postupne obliekal dresy klubov Olympia Radotín, Ústí nad Labem a České Budějovice, odkiaľ ho na hosťovanie získala Vlašim. V januári 2022 prestúpil do Ferencvárosu Budapešť. Odtiaľ putoval na hosťovanie do Viktorie Plzeň (jeseň 2022), švédskeho Degersforsu (jar 2023) a Hapoelu Petah Tikva (sezóna 2023/24).



V českej najvyššej súťaži si pripísal 37 štartov a 10 gólov, v maďarskej 22 zápasov a 2 góly a vo švédskej odohral 11 stretnutí. Počas minuloročného pôsobenia v izraelskej Ligat ha´Al nastúpil 31-krát a zaznamenal päť presných zásahov. Pred štartom tejto sezóny sa vrátil do Ferencvárosu, za ktorý nastúpil v dvoch ligových dueloch a zasiahol aj do odvety 3. predkola Ligy majstrov proti Midtjyllandu.



"Za DAC hrá môj kamarát Damir Redzic, ktorý mi rozprával o klube, meste, trénerovi. Aj preto som nemusel dlho premýšľať nad ponukou Dunajskej Stredy. Štadión poznám, hral som na ňom prípravný zápas s Ferencvárosom. Som vzrušený z tejto novej výzvy, rád by som už v najbližšom zápase zažil spolu s fanúšikmi pekné chvíle. DAC má na mňa opciu a chcem podávať také výkony, aby si ju vedenie o rok uplatnilo," skonštatoval po podpise kontraktu Bassey, ktorý bude mať na drese číslo 14.



Jan Van Daele, výkonný riaditeľ DAC, o novej posile povedal: "Fortune je útočník s vlastnosťami, ktoré sme hľadali s cieľom rozšíriť naše možnosti v ofenzívnej fáze. Svojou rýchlosťou a silou vhodne doplní našich útočníkov a zvýši konkurenciu. Prajeme mu veľa úspechov v našom klube."