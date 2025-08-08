< sekcia Šport
Nigérijský útočník Emeka skončil v Trenčíne, zamieril do Dukly Praha
Emeka prišiel do Trenčína v októbri 2022 z belgického Gentu. V drese účastníka najvyššej slovenskej súťaže nastúpil na 44 ligových zápasov, v ktorých strelil 13 gólov.
Autor TASR
Trenčín/Praha 8. augusta (TASR) - Nigérijský futbalový útočník Chinonso Emeka po troch rokoch skončil v AS Trenčín. Jeho novým pôsobiskom sa stal účastník najvyššej českej súťaže FK Dukla Praha.
Emeka prišiel do Trenčína v októbri 2022 z belgického Gentu. V drese účastníka najvyššej slovenskej súťaže nastúpil na 44 ligových zápasov, v ktorých strelil 13 gólov. S AS mal zmluvu do decembra 2025, no napokon sa kluby aj hráč dohodli na predčasnom ukončení spolupráce. "Emeka nás už dávnejšie informoval o zámere opustiť klub a nepredĺžiť súčasný kontrakt. Cítil, že po troch rokoch v klube chce zmeniť prostredie a toto sme, samozrejme, museli rešpektovať. V tejto situácii bol jeho transfer jediné riešenie, aby neopustil náš klub v zimnom prestupovom období bez kompenzácie. Rokovali sme s viacerými klubmi a k dohode sme napokon dospeli s Duklou Praha. Emekovi patrí vďaka za jeho pôsobenie v AS Trenčín. Napriek nie veľkému počtu odohraných zápasov strelil množstvo dôležitých gólov. Budeme mu držať palce v jeho ďalšej kariére,“ uviedol športový riaditeľ AS Trenčín Andrej Žáčik pre klubový web.
