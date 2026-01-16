Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nigérijský útočník Obinna posilnil Skalicu: Výborný krok v kariére

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obinna sa v skalickom drese predstavil aj v prípravných zápasoch proti Slovácku a juniorke Zlína, proti ktorej aj skóroval.

Autor TASR
Skalica 16. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Skalica angažoval útočníka Philipa Obinnu, ktorý prišiel na Záhorie z českej Viktorie Žižkov. Devätnásťročný Nigérijčan pôsobil aj v tíme Slavie Praha do 19 rokov. Podpísal zmluvu do leta 2028, informoval posledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy v piatok na svojom webe.

Mladý zakončovateľ bude prvýkrát pôsobiť na Slovensku. „Rozhodol som sa pripojiť k MFK Skalica, pretože je to skvelá príležitosť a výborný krok v mojej kariére,“ uviedol Obinna v rozhovore pre web MFK Skalica. V neznámom prostredí sa postupne adaptuje: „Úprimne, moje začlenenie sa do prostredia klubu a kabíny je vynikajúce, pretože každý v tíme aj vo vedení mi prejavuje veľkú starostlivosť a pomoc. Chalani v kabíne sú skvelí a všetkých mám rád.“

Obinna sa v skalickom drese predstavil aj v prípravných zápasoch proti Slovácku a juniorke Zlína, proti ktorej aj skóroval. „Streliť môj prvý gól, aj keď v príprave, bol skvelý pocit a som nadšený, pretože sa modlím a verím, že ďalšie góly budú nasledovať, hlavne v lige a pomôžem nimi tímu k lepším výsledkom. Mojím cieľom je pomáhať spoluhráčom, bojovať tvrdo až do konca a udržať sa s tímom v najvyššej súťaži aj s božou pomocou,“ uzavrel Obinna, ktorý v klube bude nosiť dres s číslom 7.
