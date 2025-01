Nigérijský útočník Orban prestúpil z Lyonu do TSG Hoffenheim

Lyon 3. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Gift Orban bude po novom obliekať dres nemeckého TSG Hoffenheim. Do bundesligového tímu prestúpil z Lyonu za približne 12 miliónov eur. V novom pôsobisku podpísal dlhodobý kontrakt a bude obliekať dres s číslom 14.



Dvadsaťdvaročný útočník strávil vo francúzskej Ligue 1 necelý rok. Do Lyonu prišiel v januári 2024 z belgického Gentu, dokopy odohral 21 zápasov a skóroval päťkrát. Podľa portálu sports.yahoo.com Orbanova prestupová čiastka zahŕňala 9 miliónov eur plus ďalšie tri milióny vo forme výkonnostných príplatkov.



Nigérijsky útočník je už tretí hráč Olympique Lyon, ktorý v tomto týždni z klubu odišiel. Anthony Lopes zamieril do Nantes a Jeffinho do Botafoga.