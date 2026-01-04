< sekcia Šport
Nikaido a Embacher na čele skokov v Innsbrucku po 1. kole
Do hlavnej súťaže v Innsbrucku sa neprebojoval slovenský reprezentant Hektor Kapustík.
Autor TASR
Innsbruck 4. januára (TASR) - Japonec Ren Nikaido a Rakúšan Stephan Embacher figurovali po prvom kole spoločne na čele nedeľného tretieho podujatia 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach. Na mostíku Bergisel v rakúskom Innsbrucku pristáli na značke 131 resp. 130 metrov a so ziskom 139,8 bodu viedli o 1,1 b. pred ďalším domácim zástupcom Janom Hörlom.
Líder celkového poradia Svetového pohára i Turné Domen Prevc zo Slovinska bol priebežne štvrtý s mankom 2,5 bodu za skok dlhý 129,5 metra. Prevc suverénne vyhral úvodné dve podujatia Turné v nemeckých strediskách Oberstdorf a Garmisch-Partenkirchen a bol na najlepšej ceste získať sošku Zlatého orla. Napodobnil by tak úspech svojho staršieho brata Petra Prevca, ten celkovo vyhral Turné v sezóne 2015/2016. Živil naďalej šancu aj na takzvaný Grand Slam - prvenstve na všetkých štyroch mostíkoch. To sa zatiaľ podarilo iba trom skokanom v histórii, sú nimi Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poliak Kamil Stoch (2017/18) a Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19).
Do hlavnej súťaže v Innsbrucku sa neprebojoval slovenský reprezentant Hektor Kapustík. V sobotnej kvalifikácii obsadil 63. priečku.
