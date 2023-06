Nikaraguu vylúčili z Gold Cupu, nahradil ju Trinidad a Tobago

Miami 13. júna (TASR) - Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) vylúčila z blížiaceho sa Gold Cupu Nikaraguu, pretože vo ôsmich zápasoch nasadila hráča, ktorý nemal povolenie štartovať.



Namiesto najväčšej krajiny strednej Ameriky sa v základnej fáze turnaja predstaví Trinidad a Tobago. Disciplinárna komisia CONCACAF-u nezverejnila meno hráča, no uviedla, že nastúpil aj v niekoľkých dueloch Ligy národov, z ktorej sa Nikaragua kvalifikovala na Gold Cup.



Trinidad sa mal predstaviť v predkole turnaja, no namiesto toho bude účinkovať priamo v A-skupine. V predkole ho nahradí Antigua a Barbuda. Majstrovstvá severoamerickej, stredoamerickej a karibskej oblasti potrvajú od 24. júna do 16. júla a budú ich hostiť USA a Kanada.