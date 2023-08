Niké extraliga žien bude s 8 účastníkmi, do súťaže prichádza Trenčín

Bratislava 9. augusta (TASR) - Najvyššia ženská basketbalová súťaž na Slovensku, Niké extraliga žien (EXZ), bude mať v sezóne 2023/2024 napokon osem účastníkov. Po schválení Hracou komisiou Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) sa v nej predstavia hráčky BK AS Trenčín.



Pôvodne malo hrať Niké EXZ len sedem tímov, ale po zverejnení tejto informácie prišla iniciatíva z trenčianskeho klubu, ktorý prejavil záujem o zaradenie do súťaže na sezónu 2023/2024. K tomu bol potrebný súhlas všetkých prihlásených družstiev, aby sa najvyššia súťaž mohla rozšíriť aj po lehote na prihlasovanie. Ich účasť odobril aj Výkonný výbor SBA a zároveň odpustil poplatok za prihlásenie do súťaže po termíne uzávierky.



BK AS Trenčín hral v predchádzajúcom ročníku v spoločnej súťaži mladé ženy "U23" a juniorky, obsadili v nej 8. miesto. Trenčín si ženskú najvyššiu súťaž zahrá prvýkrát v ére samostatnosti.



V prvom kole Niké EXZ sa 30. septembra predstaví na palubovke minuloročného nováčika CBK Košice, prvé domáce stretnutie odohrá 4. októbra proti Šamorínu.