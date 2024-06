NIKÉ LIGA: Bartoš sa upísal nováčikovi poľskej ligy Motoru Lublin

Podbrezová 30. júna (TASR) - Slovenský futbalista Marek Kristián Bartoš odchádza z FK Železiarne Podbrezová a v novej sezóne bude pôsobiť v tíme nováčika poľskej ligy Motor Lublin, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou. Informoval o tom oficiálny portál Niké ligy.



"Marek bol jeden z top hráčov, ktorý za uplynulé roky odviedol pre náš tím veľmi veľa, za čo mu patrí veľká vďaka. Už po niekoľký prestupový termín prejavoval vôľu posunúť sa v kariére, pretože chcel ísť za novou výzvou a Motor ako nováčik poľskej ligy spĺňal kritériá, ktoré Marek na nový klub mal, či už dĺžka kontraktu alebo podmienky, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako u nás. Marek sa rozhodol túto ponuku prijať. My mu držíme palce pri novej výzve. Verím, že sa naše cesty v budúcnosti ešte skrížia. Nebude jednoduché nahradiť ho, ale urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo," uviedol pre klubový web "železiarov" generálny manažér Miroslav Poliaček.



Bartoš odohral v lige za Podbrezovú 86 zápasov s bilanciou osem gólov a štyri asistencie. Ďalších 12 duelov v najvyššej slovenskej súťaži si na svoje konto pripísal v drese Pohronia v sezóne 2019/2020. Prvýkrát v kariére si vyskúša pôsobenie v zahraničí.