NIKÉ LIGA: Bratislavský Slovan remizoval na ihrisku Trenčína

Niké liga - 21. kolo:



AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)



Góly: 74. Bariš - 83. Ignatenko. Rozhodcovia: Micheľ - Jekkel, Kuba, ŽK: Yakubu - Barseghjan, Ignatenko.



Trenčín: Katič - Pávek, Bondarenko, Bessile, Skovajsa - Gajdoš (87. Hájovský), Yakubu, Bariš - Suleiman (87. Fiala), Mikulaj (77. Doesburg), Nsumoh (62. Uchegbu)

Slovan: Trnovský - Blackman, Kašia, Wimmer (82. Ignatenko), Vojtko - Bajrič, Savvidis (64. Ibrahim) - Barseghjan, Weiss, Mak (82. Ibrahim) - Strelec

Trenčín 22. februára (TASR) - Futbalisti Trenčína remizovali v sobotňajšom stretnutí 21. kola Niké ligy s úradujúcim majstrom Slovanom Bratislava 1:1. Domáci figurujú na deviatom mieste tabuľky so sedembodovou stratou na šieste Košice. "Belasí" sú na čele o osem bodov pred druhou Žilinou, no tá hrala v sobotu večer s Dunajskou Stredou a mala k dobru ešte jeden zápas.Vo vyrovnanom stretnutí udreli ako prví domáci futbalisti. V 74. minúte poslal Suleiman prudkú loptu do šestnástky, Mikulaj ju priťukol Barišovi a trenčiansky kapitán otvoril skóre. Domácim však vedenie nevydržalo ani desať minút. Ignatenko prišiel na ihrisko v 82. minúte namiesto Maka a hneď v ďalšej si našiel odrazenú loptu a strelou z diaľky vyrovnal., tréner Trenčína: ".", tréner Slovana: "