< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: DAC Dunajská Streda remizoval s KFC Komárno 1:1
DAC po minulotýždňovej prehre so Slovanom (2:3) stratil ďalšie body a v priebežnej tabuľke je na 2. mieste.
Autor TASR
Dunajská Streda 27. septembra (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v 9. kole Niké ligy s KFC Komárno 1:1. DAC po minulotýždňovej prehre so Slovanom (2:3) stratil ďalšie body a v priebežnej tabuľke je na 2. mieste s 15 bodmi a trojbodovou stratou na prvý Slovan. Po 15 bodov majú aj Trnava a Žilina, ich vzájomný zápas je na programe v nedeľu.
Komárno išlo do vedenia už v 7. minúte. Palán prešiel na pravej strane, jeho prihrávka sa dostala k Žákovi, ktorý z blízka prekonal Popoviča. DAC po góle prevzal iniciatívu, ale do zakončenia sa nedostal. V 20. minúte mohol byť už dvojgólový rozdiel, hosťujúci Mashike išiel do nájazdu, ale z 18 metrov netrafil bránu. Blízko ku gólu bol Ouro v 30. minúte, ale jeho hlavička letela tesne nad, o minút neskôr Ramadan trafil brvno.
Aj v druhom polčase pokračovali domáci v prevahe, Komárno pritlačli k bráne, ale bez výraznejších šancí. Strelami pohrozili Redzic aj Djukanovič, ale lopty leteli vedľa. V 76. minúte Ganbold v šestnástke fauloval prenikajúceho Redzica a nariadený pokutový kop premenil Djukanovič – 1:1. V posledných minútach bolo pred bránou Komárna riadne horúco. V nadstavenom čase ešte Redzic trafil brvno.
Komárno išlo do vedenia už v 7. minúte. Palán prešiel na pravej strane, jeho prihrávka sa dostala k Žákovi, ktorý z blízka prekonal Popoviča. DAC po góle prevzal iniciatívu, ale do zakončenia sa nedostal. V 20. minúte mohol byť už dvojgólový rozdiel, hosťujúci Mashike išiel do nájazdu, ale z 18 metrov netrafil bránu. Blízko ku gólu bol Ouro v 30. minúte, ale jeho hlavička letela tesne nad, o minút neskôr Ramadan trafil brvno.
Aj v druhom polčase pokračovali domáci v prevahe, Komárno pritlačli k bráne, ale bez výraznejších šancí. Strelami pohrozili Redzic aj Djukanovič, ale lopty leteli vedľa. V 76. minúte Ganbold v šestnástke fauloval prenikajúceho Redzica a nariadený pokutový kop premenil Djukanovič – 1:1. V posledných minútach bolo pred bránou Komárna riadne horúco. V nadstavenom čase ešte Redzic trafil brvno.
Niké liga 9. kolo:
DAC 1904 Dunajská Streda – KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 77. Djukanovič (z 11 m) - 7. Žák. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Kačaraba - Kiss, 5.650 divákov
DAC: Popovič – Kapanadze (46. Kačaraba), Blažek, Nemanič, Mendez (64. Gagua) – Ouro (73. Corr), Tuboly, Gruber (46. Herc) – Redzic, Djukanovič, Ramadan
Komárno: Száraz – Šmehyl, Špiriak, Rudzan, Palán – Kiss (55. Gamboš), Ožvolda (90. Németh) – Ganbold, Žák, Tamás(69. Ivanics) –Mashike (69. Bayemi)
DAC 1904 Dunajská Streda – KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 77. Djukanovič (z 11 m) - 7. Žák. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Kačaraba - Kiss, 5.650 divákov
DAC: Popovič – Kapanadze (46. Kačaraba), Blažek, Nemanič, Mendez (64. Gagua) – Ouro (73. Corr), Tuboly, Gruber (46. Herc) – Redzic, Djukanovič, Ramadan
Komárno: Száraz – Šmehyl, Špiriak, Rudzan, Palán – Kiss (55. Gamboš), Ožvolda (90. Németh) – Ganbold, Žák, Tamás(69. Ivanics) –Mashike (69. Bayemi)