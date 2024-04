NIKÉ LIGA: DAC Dunajská Streda zvíťazil nad Slovanom Bratislava 5:3

Niké liga – 7. kolo skupiny o titul:

FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 5:3 (3:0)

Góly: 10., 27. a 56. Trusa, 19. Vitális, 89. Redzić – 78. Strelec, 82. Barseghyan (z 11 m), 84. Tolić. ŽK: Vitális, Redzić - Wimmer, Tolić. Rozhodovali: Marhefka – Poláček, Jekkel, 8834 divákov



DAC: Popović (75. Felipe) – Andzouana, Csinger, Kacharaba, Brunetti, Mendez – Herc (62. Ramadan), Dimun, Vitális (69. Káčer) – Trusa (75. Dolček), Koné (62. Redzić)

Slovan: Trnovský - Bajrić, Risvanis (46. Marcelli), Wimmer (46. Kashia) - Blackman, Savvidis, Lichý (46-. Tolić) Vojtko (87. Sharani) - Barseghyan, Strelec, Weiss (79. Zmrhal)

Dunajská Streda 28. apríla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v 7. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul nad majstrovským Slovanom Bratislava 5:3. Domáci položili základ triumfe v úvodnej polhodine duelu, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok. Hetrikom sa blysol Matej Trusa.Už v 5. minúte mal Weiss ml. veľkú šancu na skórovanie, keď po prihrávke Strelca z ľavej strany vystrelil, ale Popović šancu zmaril. Následne odrazenú loptu Barseghyan poslal na ľavú žrď. V 9. minúte si zachytal aj Trnovský, keď Hercovu prihrávku poslal z prvej na bránu Brunetti, ale brankár Slovana bol na mieste. O minútu neskôr už DAC išiel do vedenia. Center Andzouanu v pokutovom území Kone sklepol a Trusa v päťky poslal loptu do siete - 1:0. V 19. minúte bol 25 metrov od bránky faulovaný Kone, k lopte sa postavil Vitális, ktorý peknou strelou poslal loptu do siete – 2:0. Majster v prvej polhodine toho veľa neukázal, naopak DAC opäť zvýšil vedenie. V 27. minúte Trusa dostal loptu na pravej strane, a z ostrého uhľa poslal loptu tvrdou strelou do siete – 3:0.V polčase na výsledok reagoval tréner Weiss tromi zmenami, čo prinieslo zvýšenú aktivitu od majstra, avšak v 56. minúte Brunetti dostal výbornú loptu na ľavej strane, na prihrávku pred bránu nabehol Trusa a z päťky prekonal Trnovského – 4:0. V 74. minúte došlo k zmene na brankárskom poste, Popović sa pri zrážke zranil a na jeho miesto nastúpil Felipe. V 78. minúte Slovan strelil prvý gól, z pravej strany sa peknou strelou presadil Strelec. V 82. minúte bol na hranici pokutového územia faulovaný Savvidis, za čo rozhodca nariadil pokutový kop a Barseghyan ho premenil – 4:2. V 84. minúte center Zmrhala Strelet sklepol pred bránu a Tolić hlavou prekonal Felipeho – 4:3. V 89. minúte prišiel rozhodujúci gól zápasu, Redzić dostal výbornú loptu od Dolčeka, postupoval sám na bránu a vedľa Trnovského poslal loptu do siete – 5:3.