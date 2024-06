NIKÉ LIGA: DAC zatiaľ bez posíl, Munoz: Vedenie na tom tvrdo pracuje

hráči na začiatku prípravy:

brankári: Aleksandar Popovič, Filipe, Vasilios Kaltsas, Samuel Petráš

obrancovia: Taras Kačaraba, Márk Csinger, Alex Mendez, Mateus Brunetti, Romaric Yapi, Konrad Gruszkowski, Filip Kaša, Krisztian Keresztes

stredopoliari: Christán Herc, Milan Dimun, Milan Vitális, Máté Tuboly, Miroslav Káčer

útočníci: Matej Trusa, Ákos Szendrei, Ivan Dolček, Norbert Balogh, Oliver Jürgens, Giannis Niarchos, Levente Bösze, Bartol Barišič, Damir Redzic



chýbali: Yhoan Andzouana, Ammar Ramadan (predĺžená dovolenka pre reprezentačné povinnosti), Zoran Záhradník (rodinné dôvody)



prípravné zápasy:



29. júna: FK Austria Viedeň - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Viedeň)

6. júla: FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Vyškov (DAC akadémia)

12. júla: FC DAC 1904 Dunajská Streda - ETO FC Györ (DAC akadémia)

18. júla: súper v štádiu riešenia

Dunajská Streda 17. júna (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda začali s prípravou na novú sezónu Niké ligy. Absolvujú ju prevažne v domácich podmienkach, no prvý prípravný zápas odohrajú na pôde FK Austria Viedeň (29. júna). Hlavný tréner Xisco Munoz mal na úvodnom zraze k dispozícii 26 hráčov.Zverencov 43-ročného Španiela čakajú náročné týždne. "S," uviedol Munoz.Klub zatiaľ ohlásil jeden príchod. Novou tvárou je 19-ročný maďarský stredopoliar Máté Tuboly, ktorý je hráčom maďarského ETO Györ, ale poslednú sezónu odohral v prvoligovom Debrecíne. Odchodov bolo viac. Už skôr skončila štvorica legionárov Fernand Goure, Brian Oddei, Pape Cheikh Diop a Moussa Kone. Klub rozviazal zmluvu s českým stredopoliarom Alešom Černákom, otázne je zotrvanie Igora Charatina, ktorému sa skončila zmluva. Srbský krídelník Zeljko Gavrič sa bude pripravovať v Györi.Okrem Tubolyho sú staronovými tvárami navrátilci Ákos Szendrei, Norbert Balogh, Giannis Niarchos a Zoran Záhradnik. Klub chce ďalšie posty doplniť. "" dodal kormidelník DAC-u.Na prvom tréningu ešte chýbali Yhoan Andzouana a Ammar Ramadan, obaja si plnili reprezentačné povinnosti. Na začiatok prípravy sa tešil útočník Matej Trusa, ktorému sa jarná časť vydarila, celkovo dal v uplynulom ligovom ročníku 12 gólov. "," povedal Trusa, podľa ktorého sa hráči po dovolenkách vrátili s úsmevom: "Dvadsaťtriročný útočník si dáva do sezóny smelé ciele.," dodal.DAC bude na prípravu využívať svoju akadémiu, na sústredenie sa nechystá. V pláne sú štyri prípravné stretnutia. Vicemajster uplynulých dvoch sezón najprv vycestuje do Viedne na duel s Austriou následne doma privíta český MFK Výškov a ETO Györ, pričom posledný súper je v štádiu riešenia.