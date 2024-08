NIKÉ LIGA: Dávid Ďuriš predĺžil v Žiline zmluvu do konca roka 2026

Žilina 14. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Ďuriš predĺžil kontrakt s MŠK Žilina do 31. decembra 2026. Účastník Niké ligy o tom informoval v stredu na svojom webe. Pôvodná zmluva sa útočníkovi mala skončiť na konci prebiehajúcej sezóny.



Dvadsaťpäťročný Ďuriš je odchovanec Žiliny, jarnú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v talianskom druholigovom Ascoli. Bol člen slovenského kádra na tohtoročných ME v Nemecku, v národnom drese odohral spolu 14 stretnutí a dal jeden gól.



"Ako som už viackrát deklaroval, Žilina mi dala všetko. Okrem iného naposledy aj možnosť vyskúšať si zahraničnú výzvu. Teraz som nastavený odovzdať MŠK všetko a zlepšovať svoje slabé stránky, aby bol zo mňa ešte lepší hráč. Predošlé obdobie bolo pre mňa hektické, no poučné do budúcna. Aktuálne sa chcem v Žiline plne sústrediť na futbal a tímové ciele, ktoré sú najvyššie a chcem k ich naplneniu prispieť svojimi výkonmi," uviedol Ďuriš.