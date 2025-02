NIKÉ LIGA: Dunajská Streda nedala šancu Skalici, dva góly Ramadana

Niké liga – 19. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Skalica 3:1 (3:0)



Góly: 8., 11. Ramadan, 42. Brunetti – 83. Sobczyk, Žk: Bajo, Bősze, Dimun – Sobczyk. ozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo, 2252 divákov



DAC 1904: Popović – Kapanadze, Kacharaba, Brunetti, Andzouana (79. Mendez) – Tuboly, Bajo (73. Dimun), Herc (63. Sylla) – Trusa (73. Dukanović), Barišić (63. Bősze), Ramadan

Skalica: Junas – Krčík, ranko, Šuver, Gaži – M. Nagy (86. Kopas), Hradecký (46. Vlasko) – Leginus, Pudhorocký (78. Ravas), Smejkal (67. Matejov) – Matějka (66. Sobczyk)

Dunajská Streda, 8. februára (TASR) – Futbalisti Dunajskej Stredy pretrhli šnúru piatich ligových zápasov bez víťazstva a v 19. kole Niké ligy zdolali Skalicu 3:1. DAC išiel do vedenia už v 8. minúte, Trusov center z pravej strany hlavičkoval na bránKu Barišić, loptu Junas ešte bravúrne vyrazil, ale Ramadan z druhej vlny poslal loptu do siete – 1:0.O tri minúty viedol DAC už 2:0, keď peknou strelou z ostrého uhla sa presadil opäť Ramadan – 2:0. V 42. minúte DAC pridal aj tretí gól, po hercovom rohovom kope sa hlavou presadil Brunetti – 3:0. Prvá šanca Skalice prišla až v 50. minúte, ale strela VlaskaPopovićovi veľa problémov nenarobil. Striedajúci Sobczyk v 83. minúte dostal dlhý pas za obranu, postupoval sám na bránu, obišiel aj vybiehajúceho Popovića a zakončil do prázdnej brány – 3:1.