< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: FC Košice prehrali doma s Komárnom
Komárno zvíťazilo prvýkrát po štyroch prehrách a polepšilo si na šesť bodov.
Autor TASR
Košice 13. septembra (TASR) - Futbalisti KFC Komárno zvíťazili na ihrisku FC Košice 3:2 v sobotňajšom zápase 7. kola Niké ligy. Po prvom polčase prehrávali 0:2, no v druhom vyťažili z početnej prevahy tri góly, keď ich obrat zavŕšil v 88. minúte Martin Mišovič. Košičania prehrali už štvrtý zápas v NL a na konte majú naďalej tri body. Komárno zvíťazilo prvýkrát po štyroch prehrách a polepšilo si na šesť bodov.
Domáci išli do vedenia v 10. minúte, keď Špiriak fauloval Jonesa a Čerepkai loptu poslal z pokutového kopu do opačnej strany než čakal brankár Száraz - 1:0. Herne vyrovnaný prvý polčas ukončil domáci útočník Jones, ktorý v nadstavenom čase zakončil kombináciu Košíc - 2:0. Šance domácich na trojbodový zisk klesli už po desiatich minútach druhej časti. Stredopoliar Zsigmund dostal červenú kartu po druhom faule a krátko na to Ganbayar strelou z väčšej vzdialenosti znížil na 1:2 z pohľadu hostí. Tí pokračovali v snahe využiť početnú výhodu a to sa im aj podarilo. V 78. minúte Mashike vyrovnal a o desať minút striedajúci Mišovič upravil na 2:3.
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, Komárno sme k ničomu nepustili a viedli sme 1:0. Potom bola pasáž, v ktorej som videl málo sebavedomia. Neskôr sme išli do vedenia 2:0. Nie sme vo fáze, keď si môžeme myslieť, že víťazstvo už máme vo vrecku. Veľmi ma mrzí prvý inkasovaný gól najmä z toho, ako sme k nemu prišli. Za stavu 2:2 to bolo o tom, kto sa presadí. Presadil sa súper strelou, ktorú vyčítam Gallovičovi. To, že to hráč tak trafí, je jeho umenie. Gratulujem Komárnu k víťazstvu. My sme teraz na ťažšej ceste a taká je niekedy poučná pre všetkých.“
Mikuláš Radványi, tréner KFC Komárno: „Do zápasu sme vstúpili tak ako v predošlých. Bola proti nám penalta, no nebudem sa k nej vyjadrovať. Po inkasovanom góle sme začali hrať futbal. Ten je o detailoch. Hráčom som počas prestávky povedal, že im nemám čo vyčítať, lebo hrali dobre. Dali sme kontaktný gól, bola tam aj červená karta. Poslal som na ihrisko ofenzívnejších a dynamickejších hráčov a napokon sme zvíťazili. Myslím si, že zaslúžene. Samozrejme, som veľmi spokojný.“
Domáci išli do vedenia v 10. minúte, keď Špiriak fauloval Jonesa a Čerepkai loptu poslal z pokutového kopu do opačnej strany než čakal brankár Száraz - 1:0. Herne vyrovnaný prvý polčas ukončil domáci útočník Jones, ktorý v nadstavenom čase zakončil kombináciu Košíc - 2:0. Šance domácich na trojbodový zisk klesli už po desiatich minútach druhej časti. Stredopoliar Zsigmund dostal červenú kartu po druhom faule a krátko na to Ganbayar strelou z väčšej vzdialenosti znížil na 1:2 z pohľadu hostí. Tí pokračovali v snahe využiť početnú výhodu a to sa im aj podarilo. V 78. minúte Mashike vyrovnal a o desať minút striedajúci Mišovič upravil na 2:3.
Niké liga, 7. kolo
FC Košice - KFC Komárno 2:3 (2:0)
Góly: 13. Čerepkai (11 m), 45. +3 Jones - 53. Ganbayar, 78. Mashike, 88. Mišovič. Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Zemko, ŽK: Kakay - Špiriak, Bayemi, Mišovič, Žák, ČK: 52. Zsigmund (po 2. ŽK)
Košice: Kira - Kakay, Krivák, Jakúbek - Kovács (59. Kružliak), Domik (70. Sovič), Zsigmund, Gallovič, Magda (90. Perišič) - Čerepkai, Jones (59. Madleňák)
Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (77. Pastorek), Žák, Rudzan (77. Palan) - Tamás (77. Mišovič), Ganbayar, Bayemi (62. Mashike)
FC Košice - KFC Komárno 2:3 (2:0)
Góly: 13. Čerepkai (11 m), 45. +3 Jones - 53. Ganbayar, 78. Mashike, 88. Mišovič. Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Zemko, ŽK: Kakay - Špiriak, Bayemi, Mišovič, Žák, ČK: 52. Zsigmund (po 2. ŽK)
Košice: Kira - Kakay, Krivák, Jakúbek - Kovács (59. Kružliak), Domik (70. Sovič), Zsigmund, Gallovič, Magda (90. Perišič) - Čerepkai, Jones (59. Madleňák)
Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (77. Pastorek), Žák, Rudzan (77. Palan) - Tamás (77. Mišovič), Ganbayar, Bayemi (62. Mashike)
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, Komárno sme k ničomu nepustili a viedli sme 1:0. Potom bola pasáž, v ktorej som videl málo sebavedomia. Neskôr sme išli do vedenia 2:0. Nie sme vo fáze, keď si môžeme myslieť, že víťazstvo už máme vo vrecku. Veľmi ma mrzí prvý inkasovaný gól najmä z toho, ako sme k nemu prišli. Za stavu 2:2 to bolo o tom, kto sa presadí. Presadil sa súper strelou, ktorú vyčítam Gallovičovi. To, že to hráč tak trafí, je jeho umenie. Gratulujem Komárnu k víťazstvu. My sme teraz na ťažšej ceste a taká je niekedy poučná pre všetkých.“
Mikuláš Radványi, tréner KFC Komárno: „Do zápasu sme vstúpili tak ako v predošlých. Bola proti nám penalta, no nebudem sa k nej vyjadrovať. Po inkasovanom góle sme začali hrať futbal. Ten je o detailoch. Hráčom som počas prestávky povedal, že im nemám čo vyčítať, lebo hrali dobre. Dali sme kontaktný gól, bola tam aj červená karta. Poslal som na ihrisko ofenzívnejších a dynamickejších hráčov a napokon sme zvíťazili. Myslím si, že zaslúžene. Samozrejme, som veľmi spokojný.“