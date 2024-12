NIKÉ LIGA: FC Košice remizovali s MFK Skalica 1:1 v 17. kole

Niké liga, 17. kolo:



FC Košice - MFK Skalica 1:1 (0:1)



Góly: 68. Medved - 10. Sobczyk. Rozhodcovia: Smolák - Zemko, Juhos, ŽK: Miljanič, Gallovič - Vlasko, Leginus, Krčík, Dani Alves, 2312 divákov



Košice: Šipoš - Jakubko, Gorosito (70. Innocenti), Kružliak - Fabiš (75. Magda), Varga, Gallovič, Jones - Faško (70. Sabolčík) - Medved, Miljanič (46. Dos Santos)



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Černek (77. Matejov) - Mášik (67. Kopas), Nagy (61. Hollý) - Leginus, Vlasko (61. Dani Alves), Morong - Sobczyk (67. Fábry)

Niké liga, 17. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín 3:3 (1:3)



Góly: 15. a 65. Bassey, 87. Andzouana z 11 m - 2. Hájovský, 33. Uchegbu, +45. Stojsavljević. ŽK: Brunetti, Tuboly, Kacharaba - Skovajsa, Uchegbu, Bariš, Stojsavljević. Rozhodovali: Kišš – Ferenc, Čajka, 2.065 divákov



DAC: Popović – Brunetti, Ortiz (40. Gruszkowski), Kacharaba – Andzouana, Bajo (85. Bernát), Herc (10. Tuboly), Mendez (85. Bősze) – Bassey, Almási, Ramadan



Trenčín: Katič – Pávek, Bagin, Stojsavljević, Skovajsa – Hájovský (83. Fiala), BenSallam (83. Bondarenko), Bariš – Uchegbu (90. Holúbek), Mikulaj (78. Donkor), Sunday (78. Suleiman)

Košice 8 decembra (TASR) - Futbalisti FC Košice a MFK Skalica remizovali 1:1 v nedeľňajšom zápase 17. kola Niké ligy. Pre Košičanov to bola už piata remíza za sebou, po ktorej figurujú na priebežnom 7. mieste tabuľky. Skaličania získali prvý bod po troch prehrách a na poslednom 12. mieste strácajú jeden bod na Komárno.Po obojstranne opatrnom úvode sa hostia dostali do prečíslenia, v ktorom Vlasko odcentroval na Sobczyka a ten pohotovo prekonal Šipoša - 0:1. Prvý polčas nepriniesol veľa gólových príležitostí. Domáci boli blízko k vyrovnaniu v 31. minúte, no Skaličania zrazili Faškovu strelu na rohový kop. V 58. minúte Sobczykovu sľubnú šancu zmaril Šipoš. Košičania vyrovnali v 68. minúte, keď v ofenzívnej akcii Gallovič prihral Medvedovi, ktorý hlavičkou prekonal Junasa - 1:1. O víťazstve hostí mohol rozhodnúť Leginus, no domáci brankár efektne zmaril jeho šancu v 82. minúte a rovnako sa skončil ich súboj aj v nastavenom čase.Zápas 17. kola futbalovej Niké ligy medzi Dunajskou Stredou a Trenčínom priniesol až šesť gólov a remízu 3:3. V prvom polčase mali navrch Trenčania, ktorí viedli už o dva góly, ale DAC v druhom dejstve dokázal vyrovnať aj vďaka dvom gólom Fortunea Basseya. Negatívna séria oboch mužstiev pokračuje, DAC nevyhral už štyri a Trenčín už šesť zápasov.Hostia išli do vedenia už v 2. minúte, keď rohový kop odvrátil Kacharaba, Hájovský z hranice pokutového územia peknou strelou trafil do siete – 0:1.V 15. minúte DAC vyrovnal, Andzouanov center z pravej strany Bassey poslal hlavou do siete – 1:1. V 25. minúte VAR odvolal pokutový kop v prospech DAC. V 33. minúte Trenčín udrel aj druhýkrát, Uchegbu získal loptu v strede poľa, postupoval na bránu a z ostrého uhla prekonal Popovića – 1:2.V nadstavenom čase prišiel tretí gól hostí, Skovajsa zahrával priamy kop, loptu poslal na hlavu Stojsavljevića, ktorý z päťky poslal loptu do siete – 1:3. V druhom polčase DAC ukázal úplne inú tvár a dokázali vyrovnať. V 65 minúte na center Gruszkowského nabehol Bassey a zblízka poslal loptu do siete – 2:3.V 86. minúte Stojsavljević stiahol v pokutovom území Almásiho, začo rozhodca nariadil pokutový kop a Andzouana ho bezpečne premenil – 3:3.