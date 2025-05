NIKÉ LIGA: FC Košice zdolali MŠK Žilina 3:2 v 9. kole skupiny o titul

Niké liga - 9. kolo skupiny o titul:



FC Košice - MŠK Žilina 3:2 (1:2)



Góly: 29. Čerepkai, 58. Narimanidze (vl.), 64. Faško - 12. Káčer, 19. Sauer. Rozhodcovia: Choreň - Pozor, Košecký, ŽK: Innocenti, Kružliak, Šípoš - Narimanidze, ČK: 76. Narimanidze (Žil.), 3188 divákov.



Košice: Šípoš - Jakubko, Jakúbek (46. Kenzhebek), Innocenti (88. D. Takáč) - Fabiš, Zsigmund (37. Sovič), Gallovič, Magda (46. Kružliak) - Faško - Čerepkai, Jones (55. Domik)

Žilina: Belko - Kopásek, Gidi, Narimanidze - Ďatko (72. Pališčák), Káčer (79. Drame), Sauer, Bari - Iľko (72. Prokop), Mweng, Ďuriš

Košice 10. mája (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 9. kola skupiny o titul v Niké lige nad MŠK Žilina 3:2. Pred záverečným kolom, ktoré odohrajú na ihrisku Slovana Bratislava, si upevnili priebežné 5. miesto. Žilinčania mohli získať istotu 2. priečky tabuľky, no preskočiť ich ešte môže Trnava.Hostia mali ideálny štart, keď Káčer v 12. minúte zblízka zakončil rýchlu ofenzívnu akciu - 0:1. O sedem minút neskôr bol náskok Žiliny už dvojgólový po tom, čo ďalšiu chybu v košickej defenzíve potrestal nepokrytý Sauer, ktorý sa dostal k dorážke. Domáci strelili kontaktný gól v 29. minúte po tom, čo sa po ľavom krídle predral Čerepkai a brankár Belko nedosiahol na jeho strelu z hranice šestnástky. Zaujímavé dianie pokračovalo aj v druhom dejstve. Košičania spravili niekoľko striedaní a v 58. minúte kuriózne vyrovnali. Brankár Belko v snahe odkopnúť loptu trafil do hlavy Narimanidzeho, od ktorého sa odrazila do žilinskej bránky - 2:2. O štyri minúty neskôr zahral rukou v šestnástke Ďatko a hoci Faškov pokutový kop vystihol Belko, domáci hráč z následnej dorážky upravil na 3:2. Hostia hrali od 76. minúty oslabení, keď Narimanidze dostal červenú kartu po druhej žltej. Domáci držali tesný výsledok a v nadstavenom čase ho mohli aj navýšiť, no Kenzhebek ani Faško v sľubných šanciach neuspeli.