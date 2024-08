NIKÉ LIGA: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0 v 4. kole

Niké liga - 4. kolo:

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0



ŽK: Kratochvíl - Kopásek, Sauer, Ndjeungoue, Minárik, rozhodovali: Glova - Zemko, Kmec, 3919 divákov.



Spartak: Frelih - Holík, Ujlaky, S. Kóša (84. Sabo), Mikovič - Kubista (46. Zeljkovič) - Ahl (46. Daniel), Kratochvíl, Corryn (68. Ďuriš), Azango (68. Pich) - Paur

Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Ndjeungoue - Kopásek (46. Hranica), Gidi, M. Sauer (46. Káčer), Bari - Kaprálik (75. Iľko), Bille (71. Alijagič), Ďuriš (71. F. Kóša)

Trnava 18. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké Ligy so Žilinou 0:0 a stále čakajú na víťazstvo. Domáci figurujú s troma bodmi na 9. mieste neúplnej tabuľky, Žilina má o dva viac a je na štvrtej priečke.Aj tretí zápas Spartaka v tejto sezóne sa skončil bezgólovou remízou. V domácom dueli so Žilinou nenašli recept na prekonanie brankárov domáci ani hostia. "Andeli" boli v prvom dejstve blízko ku gólu po Corrynovom rohu, keď Holík trafil hlavou do žrde, po zmene strán mal dve gólové šance v rýchlom slede Pich, obe však zakončil zle. Veľkú príležitosť Žiliny spálil Kaprálik, ktorý na šestnástke súpera zobral loptu Kóšovi, následne vypálil prudko, no nepresne. V samom závere po rýchlom aute Paura a Pichovej prihrávke mohol z päťky rozhodnúť Ďuriš, pred vybiehajúcim Belkom však trafil len tyč.