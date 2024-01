NIKÉ LIGA: FC ViOn angažoval chorvátskeho stredopoliara Baliča

Zlaté Moravce 25. januára (TASR) - Chorvátsky futbalista Andrija Balič si bude na jar obliekať dres FC ViOn Zlaté Moravce. Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal s účastníkom Niké ligy zmluvu počas sústredenia v Turecku. Ešte vo štvrtok popoludní stihol absolvovať pod vedením Michala Hippa prvú tréningovú jednotku v novom tíme.



Balič futbalovo vyrastal v Hajduku Split, tri sezóny hral v Serii A za Udinese Calcio, ďalšie dva roky strávil na hosťovaní v holandskom Sittarde a neskôr v talianskej druholigovej Perugii. Slovenským fanúšikom je známy z pôsobenia v Dunajskej Strede, za DAC odohral dve a pol sezóny. V minulom ročníku bol počas hosťovania kľúčový hráč Banskej Bystrice, v dvanástich stretnutiach v drese Dukly strelil päť gólov. V jesennej časti prebiehajúceho ročníka bol hráčom Zrinjski Mostar. Skúsenosti má aj z mládežníckych výberov chorvátskej reprezentácie.



"Cítim sa dobre, prichádzam do súťaže, ktorú veľmi dobre poznám. Dúfam, že moje ďalšie slovenské pôsobenie začnem podobne dobre ako som skončil to predchádzajúce. Poznám svoje kvality a viem, čo môžem priniesť. Verím, že sa ukážem v dobrom svetle, pokiaľ sa vyhnem zraneniam," uviedol Balič v tlačovej správe. K jeho príchodu sa vyjadril aj generálny manažér FC ViOn Marek Ondrejka: "Získať takého hráča nie je jednoduché. Nám sa to podarilo. Aj preto, že od začiatku chceli dohodu obe strany. Vážime si Andriju za jeho profesionálny prístup počas rokovaní. Od začiatku hľadal cestu, ako sa stať naším hráčom, aj keď mal platný kontrakt v Zrinjski. Sme šťastní, že pomerne rýchlo sme jeho príchod spečatili podpisom zmluvy. Je to futbalista, ktorý môže byť v bojoch o záchranu pre nás rozdielový. Týmto príchodom sme v klube uzavreli zimné prestupy."