NIKÉ LIGA: KFC Komárno prehralo so Slovanom Bratislava 1:4 v 1. kole

Niké liga - 1. kolo:

KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:2)



Góly: 19. Sylvestr - 5. Barseghjan (z 11 m), 42. Marcelli, 80. Mak, 90.+2 Strelec. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Jekkel, ŽK: Diviš, Ganbold - Vojtko, 1915 divákov.



Komárno: Trefil - Diviš, Pillár, Špiriak, Šmehyl (79. Nagy) - Šimko, Ožvolda (65. Németh) - Ganbold, Špyrka (87. Tóth), Sliacky (65. Bayemi) - Sylvestr (87. Voleský)

Slovan: Trnovský - Medveděv, Pauschek (70. Kašia), Voet, Vojtko - Tolič, Szöke, Mustafič (64. Savvidis) – Barseghjan (64. Mak), Isaac (70. Strelec), Marcelli (82. Weiss)

Zlaté Moravce 28. júla (TASR) - Úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava vstúpil do novej sezóny futbalovej Niké ligy víťazstvom 4:1 nad nováčikom KFC Komárno. Sobotný duel 1. kola sa hral v Zlatých Moravciach, kde našlo Komárno vzhľadom na rekonštrukciu svojho štadióna prechodný domov. Slovan sa tak naladil na utorkový odvetný duel 2. predkola Ligy majstrov proti NK Celje, s ktorým na jeho pôde remizoval 1:1.Slovan nastúpil v kompletne obmenenej základnej zostave oproti stredajšiemu pohárovému zápasu, kapitánsku pásku si navliekol Pauschek. Skóre otvoril už v 5. minúte Barseghjan z jedenástky, ktorú rozhodca nariadil za ruku Diviša. Komárno vyrovnalo v 19. minúte, zblízka sa presadil bývalý hráč Slovana Sylvestr. Ešte do prestávky si však "belasí" vzali vedenie späť. Toličov pokus vyhlavičkoval z bránkovej čiary Šmehyl, no iba k Marcellimu, ktorý zakončil prudko k vzdialenejšej pravej žrdi. V druhom polčase ubudlo vzruchu pred bránami. Slovan si kontroloval náskok a v závere spečatil triumf gólmi striedajúcej dvojice Mak - Strelec.Hlasy po stretnutí /zdroj: oficiálna stránka Slovana/:, tréner Slovana: ".", tréner Komárna: "