NIKÉ LIGA: Kopas odchádza zo Žiliny do Skalice

Žilina 20. júna (TASR) - Slovenský futbalista Adam Kopas po takmer dvadsiatich rokoch definitívne opúšťa svoj materský klub MŠK Žilina. Po polročnom hosťovaní na Cypre prestupuje k ligovému konkurentovi zo Skalice. Informoval o tom oficiálny web MŠK Žilina.



Defenzívny univerzál odohral počas piatich sezón v "A"-tíme dokopy 106 stretnutí s bilanciou 7 gólov a 4 asistencie. Počas jarnej časti sa kvôli slabému hernému vyťaženiu rozhodol vyskúšať zahraničnú výzvu v cyperskom tíme Othellos Athienou. Záchrana v cyperskej najvyššej súťaži sa nepodarila a tak sa Adam Kopas vracia na Slovensko. Vedenie MŠK mu umožnilo hľadať si nové pôsobisko.



"Po dočasnom odchode a hosťovaní na Cypre sa moja cesta v Žiline nateraz definitívne končí. Bolo to takmer neuveriteľných 20 rokov, za ktoré by som sa chcel poďakovať celému klubu. Celému klubu od vedenia, trénerov a všetkých ostatných zamestnancov za to, že mi vytvorili podmienky, aby som sa cítil ako doma a mohol futbalovo rásť. Bez nich, samozrejme s podporou rodiny a priateľky, by som nedokázal nič. Po tomto všetkom sa mi odchádza veľmi ťažko, doma je doma. Kde sa však niečo končí, niečo nové zas začína. Verím, že urobím správny krok do ďalšej kariéry. Žilinu budem mať navždy v srdci a nikdy nezabudnem na to, čo všetko sme od mládeže s ročníkom 1999 dosiahli a čo všetko sme zažili. Prajem klubu do budúcna len to dobré, veľa šťastia a športových úspechov. Žilina, ďakujem," povedal Kopas pre klubový web.