NIKÉ LIGA: Kozák ml. sa stal novým trénerom Košíc, chce pomôcť tímu

Novým trénerom futbalistov FC Košice sa stal Ján Kozák ml. S vedením nováčika Niké ligy podpísal zmluvu na dva a pol roka. Vo funkcii nahradil Antona Šoltisa, ktorý skončil po neuspokojivých výsledkoch. Košičanom patrí so ziskom siedmich bodov 10. miesto v tabuľke, pričom v siedmich stretnutiach za sebou prehrali.



Kozák ml. naposledy trénoval pred vyše tromi rokmi Slovan Bratislava. S mužstvom v roku 2019 vybojoval postup do skupinovej fázy Európskej ligy, v ktorej skončil v konkurencii Besiktasu Istanbul, Wolherhamptonu Wanderers a Sportingu Braga na treťom nepostupovom mieste. S tímom sa tešil z double, víťazstva v Slovenskom pohári aj lige.



"Futbal mi už chýbal. Priznávam, že v kontakte s vedením FC Košice som bol už dávnejšie. Ešte počas ich druholigového účinkovania. Ľudí, ktorí investujú prostriedky do tunajšieho futbalu si nesmierne vážim a verím, že spoločnými silami dosiahneme pre futbal v Košiciach veľa úspechov," uviedol Kozák ml. pre oficiálnu webstránku klubu. Zároveň priznal, že o futbale často debatuje so svojim otcom Jánom a bude využívať jeho radu: "Je futbalová i trénerská legenda a bol by hriech nediskutovať s ním o futbale a nevyužiť jeho bohaté skúsenosti. O futbale sme sa spolu bavili vždy, či už som bol hráč, alebo neskôr tréner."



Štyridsaťtriročný kormidelník je odchovancom košického futbalu a novú funkciu vníma ako veľkú výzvu: "Košický futbal za uplynulé roky neustále napreduje a ja chcem byť pri tom. Chcem pomôcť k tomu, aby sa Košice zaradili tam, kam historicky patria. Očakávam, že nám v napredovaní pomôžu aj fanúšikovia a všetci spoločne dosiahneme méty, ktoré nás budú všetkých tešiť. Rád by som s tímom dosiahol ako tréner úspechy, ktoré som v Košiciach dosiahol ako hráč."



Generálny manažér Pavol Turczyk potvrdil, že s novým šéfom realizačného tímu uzavreli dohodu do júna 2026: "Po ukončení spolupráce s predchádzajúcim trénerom sme mali užší zoznam adeptov, ktorí by mohli zaujať jeho miesto. Od prvého momentu bol však práve Ján Kozák mladší pre nás najhorúcejší kandidát. Som veľmi rád, že rokovania boli veľmi korektné a zároveň prebehli veľmi rýchlo. Snaha nájsť spoločnú reč bola evidentná z oboch strán a za FC Košice môžem vysloviť spokojnosť, že sme sa dohodli práve s ním."



Nováčik neuspel v siedmich dueloch za sebou a v najbližších zápasoch ho čaká Dunajská Streda, Trnava a Žilina. "Uvedomujeme si, že nový tréner prichádza do ťažkej situácie. Očakávame, že jeho príchod bude potrebným impulzom pre mužstvo a že aj vďaka nemu sa nám podarí zlepšiť herný prejav," konštatoval Turczyk, ktorý odpovedal, čo rozhodlo v prospech Kozáka ml. "Je Košičan, má košické srdce, pochádza z futbalovej rodiny, bol skvelý futbalista a zároveň mal skvelé výsledky ako tréner v Slovane Bratislava,"



Kozák ml. si tiež uvedomuje, že prichádza do tímu, ktorý nie je v ideálnom rozpoložení. "Viem, že nie sme v jednoduchej situácii. Do zimy musíme spraviť maximum. V prvom rade budeme musieť nastaviť hráčov, zlepšiť organizáciu hry a predovšetkým obrany, keďže dostávame príliš veľa gólov. Celkovo je mojím cieľom zlepšiť atmosféru v kabíne a dosiahnuť stav, aby sa hráči tešili na štadión, tréning i samotný zápas. Musia odovzdať pre klub na ihrisku maximum," uviedol kouč, ktorý sledoval mužstvo v pohárovom súboji v Šamoríne a videl aj ligový duel na Tehelnom poli proti Slovanu Bratislava.