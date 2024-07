NIKÉ LIGA: Kozlovský opúšťa Trenčín, prestúpil do Widzewu Lodž

Trenčín 3. júla (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Kozlovský prestúpil z AS Trenčín do poľského klubu Widzew Lodž. Dvadsaťštyriročný lavý obranca podpísal s účastníkom Ekstraklasy dvojročnú zmluvu s ročnou opciou. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



"Poľská liga je veľmi kvalitná, hrá sa tu ofenzívny futbal, čo mi vyhovuje. Ľudia v Ekstraklase chodia na futbal vo veľkých číslach a už teraz sa teším na atmosféru v lige. Som pyšný na to, že budem obliekať dres tradičného klubu, ktorým je Widzew. Lodž je známy aj tým, že má perfektných fanúšikov, ktorých sa už teraz neviem dočkať. Bude to pre mňa niečo nové, keďže som v zahraničnom klube ešte nehral,“ uviedol Kozlovský v tlačovej správe. V tíme pôsobí aj jeho krajan a brankár Ivan Krajčírik.



Kozlovský prišiel do Trenčína v lete 2021 z druholigovej Petržalky. V premiérovej sezóne si na svoju šancu musel počkať až do nadstavbovej časti. Odvtedy bol pravidelným hráčom základnej zostavy. V drese AS si vo všetkých súťažiach pripísal 74 zápasov. Strelil v nich päť gólov ku ktorým pridal šesť asistencií. Prvýkrát v kariére si vyskúša pôsobenie v zahraničí.