NIKÉ LIGA: Lukáč sa po pol roku vrátil do FC ViOn Zlaté Moravce

Zlaté Moravce 30. decembra (TASR) - Staronovou posilou futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa stal brankár Patrik Lukáč, ktorý podpísal s účastníkom Niké ligy zmluvu do konca sezóny. Do mužstva sa vracia po polročnom pôsobení v poľskom druholigovom tíme Podbeskidzie Bielsko-Biala.



Dvadsaťdeväťročný Lukáč prišiel do Zlatých Moraviec prvýkrát v lete 2020, pre zranenie však vynechal takmer celú sezónu. V tej nasledujúcej odchytal už 16 ligových duelov a v ročníku 2022/2023 nastúpil do všetkých 34 stretnutí vrátane barážových zápasov s Prešovom. Prispel k záchrane Vionu v najvyššej súťaži, v druhom barážovom dueli proti Prešovu chytil za stavu 1:0 penaltu. "Moja vyťaženosť v Poľsku nebola takú, akú som si želal a predstavoval. Teraz som však po polroku v známom prostredí a som za to rád," uviedol Lukáč v tlačovej správe. ViOnu patrí po jesennej časti Niké ligy posledné 12. miesto, keď v 18 zápasoch získal iba štyri body za remízy. Na jedenáste Michalovce stráca dva body. Lukáča tak čaká v klube rovnaký cieľ ako v minulej sezóne: "Jediný cieľ a ambícia je záchrana akýmkoľvek spôsobom."