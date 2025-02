NIKÉ LIGA: Pod Dubňom remíza domácej Žiliny s Dunajskou Stredou

Niké liga - 21. kolo:



MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)



Góly: 77. Adang - 50. Brunetti. Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Hrmo, ŽK: Ďuriš, Drame - Bajo, 1260 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Kopásek, Hubočan, Drame - Gidi, Káčer (65. Adang), M. Sauer (78. Pekelský), Bari - Sanusi (72. Hranica), Prokop (65. Jambor), Ďuriš (65. Iľko)

DAC: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Brunetti, Andzouana - Tuboly (90.+2 Blaško), Bajo - Yapi (64. Bösze), Herc (64. Djukanovič), Ramadan (78. Mendez) - Barišič (78. Dimun)

Žilina 22. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v sobotňajšom dueli 21. kola Niké ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1. Tento výsledok znamená, že Slovan Bratislava sa stal definitívne víťazom základnej časti a Dunajská Streda si zahrá v hornej šestke v skupine o titul. "Šošoni" zaostávajú za majstrom o sedem bodov, pričom do konca základnej časti odohrajú ešte dva zápasy, Slovan už len jeden.Žilina sa mohla ujať vedenia v 24. minúte, no Dávid Ďuriš nariadený pokutový kop nepremenil. Popovič chytil penaltu v druhom zápase za sebou. Druhý polčas otvorili tlakom zverenci trénera Ščasného, no do vedenia išli hostia, keď hlavou namieril presne obranca Brunetti. Snaha domácich pri napádaní vyústila do chyby Popoviča, ktorú využil Adang a v 77. minúte vyrovnal na konečných 1:1.