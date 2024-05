NIKÉ LIGA: Podbrezová prehrala s DAC Dunajská Streda 0:3

8. kolo nadstavbovej časti NL - skupina o titul:

FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:0)

Góly: 62. Trusa, 72. Vitális, 78. Redzic. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Vitko, ŽK: Bajo, Paraj, Faško – Herc, Ramadan



Podbrezová: Danko – Mielke (77. Okunola), Mrva, Markovic (77. Oravec) – Ridwan, Chyla (66. Faško), Bajo, Kováčik – Yirajang (56. Assinor), Paraj, Galčík

Dunajská Streda: Popovič – Csinger, Kačaraba, Brunetti, Mendez (46. Yapi) – Herc (59. Ramadan), Dimun – Vitális – Trusa (77. Charatin), Koné (46. Redzic), Andzouana (84. Dolček)

hlasy po zápase /zdroj TV Dajto/:



Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Stali sa z nás odborníci na to, ako devalvovať svoj výkon vlastnými chybami. Dunajská Streda vyhrala zaslúžene, my sme nepremenili šance. Súperovi sme ich ponúkli a ten sa nenechal ponúkať."

Xisco Muňoz, tréner DAC: "Mali sme dobrú intenzitu a silu. Sme bližšie k cieľu o jeden zápas, musíme si udržať koncentráciu. Tešíme sa teraz na domáci zápas, doma sme silní. Užívame si hrať pod tlakom. Sme na dobrej ceste, ale ešte nie je koniec. Ale urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do prvej trojky."



Podbrezová 5. mája (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v nedeľnom 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy na ihrisku Podbrezovej hladko 3:0. Na štvrtom mieste tabuľky strácajú dva body na druhú Trnavu i tretiu Žilinu. Druhý a tretí tím si zabezpečí účasť v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy, do konca súťaže zostávajú dve kolá.V Podbrezovej rozhodol DAC o svojom triumfe v druhom polčase, o góly sa postarali Matej Trusa, Milan Vitális a Damir Redzic.