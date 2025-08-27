Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NIKÉ LIGA: Potoma skončil v Prešove na vlastnú žiadosť

Na snímke vľavo kapitán Žiliny Jakub Paur a hráč Denis Potoma v zápase 12. kola Fortuna ligy vo futbale ŠKF Sereď - MŠK Žilina v Trnave v piatok 22. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Prešov 27. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Denis Potoma už nepokračuje v Tatrane Prešov. Nováčik Niké ligy na sociálnej sieti informoval, že 25-ročný stredopoliar ukončil zmluvu na vlastnú žiadosť.

Potoma pôsobil v Prešove od začiatku minulej sezóny, v ktorej nazbieral 26 štartov v druhej najvyššej súťaži a štyri pridal v Slovenskom pohári. V aktuálnom ročníku nastúpil do dvoch stretnutí. Seniorskú kariéru odštartoval v bratislavskom Slovane, v ktorom nastupoval za B-mužstvo. Následne obliekal dresy Serede, Skalice a poľského treťoligistu Sandecja Nowy Sacz.
