< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: Potoma skončil v Prešove na vlastnú žiadosť
Potoma pôsobil v Prešove od začiatku minulej sezóny, v ktorej nazbieral 26 štartov v druhej najvyššej súťaži a štyri pridal v Slovenskom pohári.
Autor TASR
Prešov 27. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Denis Potoma už nepokračuje v Tatrane Prešov. Nováčik Niké ligy na sociálnej sieti informoval, že 25-ročný stredopoliar ukončil zmluvu na vlastnú žiadosť.
Potoma pôsobil v Prešove od začiatku minulej sezóny, v ktorej nazbieral 26 štartov v druhej najvyššej súťaži a štyri pridal v Slovenskom pohári. V aktuálnom ročníku nastúpil do dvoch stretnutí. Seniorskú kariéru odštartoval v bratislavskom Slovane, v ktorom nastupoval za B-mužstvo. Následne obliekal dresy Serede, Skalice a poľského treťoligistu Sandecja Nowy Sacz.
Potoma pôsobil v Prešove od začiatku minulej sezóny, v ktorej nazbieral 26 štartov v druhej najvyššej súťaži a štyri pridal v Slovenskom pohári. V aktuálnom ročníku nastúpil do dvoch stretnutí. Seniorskú kariéru odštartoval v bratislavskom Slovane, v ktorom nastupoval za B-mužstvo. Následne obliekal dresy Serede, Skalice a poľského treťoligistu Sandecja Nowy Sacz.