< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: Řehák posilnil Podbrezovú, Smékal má namierené do Pardubíc
Podľa českého portálu isport.cz je na odchode z Podbrezovej iný český útočník Daniel Smékal, má namierené do Pardubíc.
Autor TASR
Podbrezová 6. septembra (TASR) - Účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová získal talentovaného útočníka Jakuba Řeháka. Osemnásťročný mládežnícky reprezentant Česka prišiel z Viktorie Plzeň a podpísal trojročný kontrakt. Informoval o tom klubový web.
„Keď sa naskytla možnosť získať tohto hráča, urobili sme všetko pre to, aby sme sa dohodli. Ide o veľmi zaujímavého útočníka, ktorý disponuje výbornými fyzickými parametrami a už dnes patrí do mládežníckej reprezentácie Českej republiky. V Plzni nastupoval aj v juniorskej kategórii, takže má skúsenosti aj s mužským futbalom. Teší ma, že sme s ním podpísali trojročný kontrakt a prajem mu predovšetkým veľa zdravia a úspechov v našom drese,“ povedal generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.
Podľa českého portálu isport.cz je na odchode z Podbrezovej iný český útočník Daniel Smékal, má namierené do Pardubíc.
„Keď sa naskytla možnosť získať tohto hráča, urobili sme všetko pre to, aby sme sa dohodli. Ide o veľmi zaujímavého útočníka, ktorý disponuje výbornými fyzickými parametrami a už dnes patrí do mládežníckej reprezentácie Českej republiky. V Plzni nastupoval aj v juniorskej kategórii, takže má skúsenosti aj s mužským futbalom. Teší ma, že sme s ním podpísali trojročný kontrakt a prajem mu predovšetkým veľa zdravia a úspechov v našom drese,“ povedal generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.
Podľa českého portálu isport.cz je na odchode z Podbrezovej iný český útočník Daniel Smékal, má namierené do Pardubíc.