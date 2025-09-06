Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
NIKÉ LIGA: Řehák posilnil Podbrezovú, Smékal má namierené do Pardubíc

Na snímke zľava Roland Galčík a Peter Kováčik (Podbrezová) sa tešia so streleného gólu počas 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová v Banskej Bystrici 28. júla 2023. Foto: TASR- Ján Krošlák

Autor TASR
Podbrezová 6. septembra (TASR) - Účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová získal talentovaného útočníka Jakuba Řeháka. Osemnásťročný mládežnícky reprezentant Česka prišiel z Viktorie Plzeň a podpísal trojročný kontrakt. Informoval o tom klubový web.

Keď sa naskytla možnosť získať tohto hráča, urobili sme všetko pre to, aby sme sa dohodli. Ide o veľmi zaujímavého útočníka, ktorý disponuje výbornými fyzickými parametrami a už dnes patrí do mládežníckej reprezentácie Českej republiky. V Plzni nastupoval aj v juniorskej kategórii, takže má skúsenosti aj s mužským futbalom. Teší ma, že sme s ním podpísali trojročný kontrakt a prajem mu predovšetkým veľa zdravia a úspechov v našom drese,“ povedal generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.

Podľa českého portálu isport.cz je na odchode z Podbrezovej iný český útočník Daniel Smékal, má namierené do Pardubíc.
