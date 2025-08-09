Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. august 2025Meniny má Ľubomíra
< sekcia Šport

NIKÉ LIGA: Skalica remizovala s FK Železiarne Podbrezová 2:2 v 3. kole

.
Na snímke druhý sprava Andrej Fábry (Skalica) oslavuje gól so spoluhráčmi Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Napriek početnej nevýhode hostia vydolovali bod, v tretej minúte nadstavenia vyrovnal striedajúci Ousman Kujabi.

Autor TASR
Skalica 9. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotňajšom stretnutí 3. kola Niké ligy s FK Železiarne Podbrezová 2:2, keď o víťazstvo prišli v nadstavenom čase. Na konte majú dva body za nerozhodné výsledky, „železiari“ nazbierali dosiaľ štyri body.

Hostí poslal do vedenia v závere prvého polčasu Ondřej Deml, ktorý sa presadil prízemnou strelou k vzdialenejšej žrdi. Záhoráci však po zmene strán otočili skóre po góloch Adama Moronga a Mareka Šveca. Podbrezová dohrávala v desiatich, v 82. minúte dostal červenú kartu Filip Mielke, ktorý potiahol za dres unikajúceho Moronga. Napriek početnej nevýhode hostia vydolovali bod, v tretej minúte nadstavenia vyrovnal striedajúci Ousman Kujabi.

Niké liga - 3. kolo:

MFK Skalica - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (0:1)

Góly: 55. Morong, 63. Švec - 45.+1 Deml, 90.+3 Kujabi. Rozhodovali: Benedik - Straka, Kmec, ŽK: Mášik, Smejkal - Šiler, Kujabi, ČK: 82. Mielke (Podbrezová), 543 divákov.

MFK Skalica: Junas – L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži – Bariš (73. Hollý), Mášik (73. M. Nagy), Morong, Smejkal (81. Černek) – Leginus (46. Pudhorocký), Potočný (31. Švec)
FK Železiarne Podbrezová: Rehák – Mielke, Deml (69. Galčík), Smékal, Šiler (69. Kujabi) – Marcin (80. Tatolna), Markovič, Štefánik, Gavrylenko (69. Chyla) – Palumets (69. Paraj), Niňaj
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii