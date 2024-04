NIKÉ LIGA: Slovan otočil zápas a zvíťazil na horúcej pôde v Trnave

6. kolo nadstavbovej časti NL - skupina o titul:



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:0)



Góly: 14. Ďuriš - 47. Barseghjan, 83. Vojtko. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Zemko, ŽK: Zeljkovič, Ďuriš - Zmrhal, Bajrič, Weiss, 8037 divákov.



Trnava: Takáč - Šulek (85. Poznar), Koštrna, Kóša, Bolaji - Azango, Bukata (77. Štefánik), Zeljkovič, Mikovič (77. Ujlaky) - Ďuriš, Ofori (77. Bainovič)

Slovan: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Zmrhal (74. Vojtko) - Kucka (82. Wimmer), Tolič (65. Savvidis), Lichý (65. Blackman) - Barseghjan, Strelec, Marcelli (74. Weiss)

Trnava 21. apríla (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom šlágri 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy na ihrisku Spartaka Trnava 2:1. Domáci sa napriek prehre udržali na druhom mieste tabuľky, pred treťou Žilinou majú trojbodový a pred štvrtou Dunajskou Stredou päťbodový náskok.Slovan pricestoval do Trnavy v pozícii sériového majstra, zisk šiesteho titulu spečatil minulý víkend na Tehelnom poli bezgólovou remízou proti Dunajskej Strede. Spartaku chcel odplatiť marcovú domácu prehru 0:2, no nezačal dobre a v 14. minúte inkasoval ako prvý. Po strate lopty hostí na vlastnej polovici nacentroval Mikovič na Ďuriša a ten hlavou prekonal Borjana - 1:0. V závere prvého polčasu Bukata z priameho kopu pohladil brvno.Hostia odpovedali krátko po zmene strán, keď sa pred Takáčom na dvakrát presadil Barseghjan - 1:1. Už o malú chvíľu mohol poslať "belasých" do vedenia Pauschek, ale trnavského brankára neprekonal. Napokon predsa len putovali všetky body do Bratislavy. V 83. minúte sa po nedôraze v trnavskej obrane presadil striedajúci Vojtko a rozhodol - 1:2.