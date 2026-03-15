NIKÉ LIGA: Slovan prehral so Žilinou 0:1, rozhodol Faško
Na Tehelnom poli rozhodol o víťazstve „šošonov“ v 84. minúte Michal Faško svojím 14. gólom v sezóne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v šlágri 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy na domácom ihrisku s MŠK Žilina 0:1. V tabuľke tak majú na čele už len trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou, DAC však má ešte zápas k dobru. Na Tehelnom poli rozhodol o víťazstve „šošonov“ v 84. minúte Michal Faško svojím 14. gólom v sezóne.
V zápase chudobnom na šance mohol otvoriť skóre Šporar, ale jeho hlavička bola nepresná. Na opačnej strane skončila na konci polčasu lopta z kopačky Ďatka na brvne. Po prestávke mohol rozhodnúť Roginič, ale vychytal ho Takáč. Potom sa dostal na ihrisko Faško a ľavačkou pripravil Slovanu piatu prehru v sezóne. MŠK sa dostal na 3. miesto v tabuľke, na „belasých“ stráca 6 bodov.
2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupina o titul:
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 84. Faško. Rozhodcovia: Ziemba – Jekkel, Bobko, ŽK: Blackman - Káčer, 8479 divákov.
Slovan: Takáč – Markovič, Kašia, Wimmer (87. Griger) – Blackman, Bajrič, Matsuoka (72. Ibrahim), Cruz (46. Mak) – Gajdoš (72. Jankovič) – Šporar, Marcelli (87. Weiss)
Žilina: Badžgoň – Minárik, Narimanidze, Okál – Hranica, Florea (71. Faško), Ďatko (58. Káčer), Adang – Juliš (58. Iľko), Roginič (80. Prokop), Szánthó (58. Bari)
