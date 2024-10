NIKÉ LIGA: Slovan remizoval s Trenčínom 1:1, môže prísť o post lídra

Niké liga - 10. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:1 (0:1)



Góly: 50. Stojsavljevič (vlastný) - 45. Emeka. ČK: Sláviček (Trenčín, po skončení zápasu po 2. ŽK), Rozhodovali: Dzivjak – Jekkel, Kmec, ŽK: Ignatenko - Donkor, Ibrahim, Bondarenko, Emeka, Sunday, Sláviček, 6150 divákov.



Slovan: Trnovský – Medveděv (46. Blackman), Bajrič, Voet (46. Wimmer), Zuberu (74. Metsoko) – Tolič, Ignatenko (87. Vojtko), Gajdoš (46. Savvidis) – Barseghjan, Strelec, Marcelli

Trenčín: Sláviček – Pávek, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek – Bariš (84. Zorič) – Hájovský (54. Sallam), Ibrahim – Donkor (54. Sunday), Emeka (84. Bagin), Uchegbu (68. Fiala)

Bratislava 5. októbra (TASR) – Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali v sobotnom zápase 10. kola Niké ligy s Trenčínom 1:1. Pred Žilinou, ktorá sa predstaví v nedeľu v Dunajskej Strede, majú na prvom mieste náskok dva body. Trenčania bodovali na pôde Slovana prvýkrát od augusta 2018, v neúplnej tabuľke poskočili o jedno miesto a sú na 10. priečkeZaváhanie "belasých" prišlo po historickom zápase Ligy majstrov proti Manchestru City (0:4). O body prišli nečakane aj po postupe do hlavnej fázy LM, keď úradujúci majstri nestačili doma na Žilinu 0:5. Na lavičke Trenčína absolvoval vydarený návrat do najvyššej slovenskej súťaže tréner Ivan Galád, ktorý dostal v závere červenú kartu. Po stretnutí obdržal druhú žltú kartu aj brankár hostí Matúš Sláviček za potýčku s hráčmi súpera.Úvodný gól do šatne strelil za hostí Chinonso Emeka. Kouč domácich Vladimír Weiss reagoval trojitým striedaním a prišiel vlastný gól Lazara Stojsavljeviča. Slovan mal z hry vo zvyšku stretnutia viac, dostal sa k väčšiemu počtu príležitosti, ale nebol efektívny.V zostave "belasých" už chýbal Vladimír Weiss ml., zo zdravotných príčin absentovali Juraj Kucka i Róbert Mak a na poslednú chvíľu vypadol aj brankár Dominik Takáč pre chorobu., tréner Slovana: ", tréner AS Trenčín: "