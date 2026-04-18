Sobota 18. apríl 2026
NIKÉ LIGA: Slovan vyhral v šlágri 6. kola nadstavby v Žiline 1:0

Na snímke zľava Timotej Hranica (Žilina) a Sandro Plinio Rosa Da Cruz (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava v Žiline v sobotu 18. apríla 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

“Šošoni“ sú tretí, o dva body pred Spartakom.

Žilina 18. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde Žiliny 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 83. minúte Vladimír Weiss. Jeho tím vedie tabuľku o sedem bodov pred Dunajskou Stredou, ktorá má k dobru zápas so Spartakom Trnava. “Šošoni“ sú tretí, o dva body pred Spartakom.

Aktívnejšie vstúpili do zápasu hostia, keď trafil Nino Marcelli v 3. minúte žrď a o chvíľu na to museli Žilinčania brániť nebezpečný rohový kop. Domáci skúšali dlhé nákopy a nebezpečnú situáciu vytvorili po polhodine hry, keď zaváhal priamo pred brankárom Dominikom Takáčom útočník Homet Ruiz. „Belasí“ ešte pred prestávkou pohrozili akciou v pohybe v podaní Tigrana Barseghjana a Adama Grigera, no pokus Arména zneškodnil gólman Jakub Badžgoň. Druhé dejstvo oživili až striedania po vyše hodine hry a práve jeden z náhradníkov Weiss ukázal výstavné sólo, ktoré skončilo v dolnom rohu Badžgoňovej bránky. Domáci ešte pri rekordnej návšteve v tejto sezóne pohrozili v závere, keď nožničky Marka Roginiča „chytil“ obranca Kenan Bajrič, ale nakoniec vyšli bodovo naprázdno.

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Gól: 83. Weiss. Rozhodovali: Kišš – Hancko, Ferenc, ŽK: Kaša, Florea - Ibrahim, Weiss, Blackman, 5866 divákov

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (64. Florea), Bzdyl (80. Ďatko), Szánthó (74. Adang) - Faško (74. Juliš), Roginič, Homent Ruiz (64. Adang)
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz (86. Wimmer) - Pokorný, Ibrahim (77. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (86. Jankovič), Marcelli (63. Weiss) - Griger (77. Mak)
